Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este sábado, domingo y lunes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad de La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 08:44

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad de La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

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Sábado 26 de septiembre:

de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Campo Nuevo y Puesto del Medio (dpto. Capital)

Domingo 27 de septiembre:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Bandera, Los Juries, Guardia Escolta, Fortín Inca, Averías, Cuatro Bocas y Tomas Young (dptos. Belgrano, Taboada y Juan F. Ibarra)

Lunes 28 de septiembre:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de El Sauce, El Quemado, El Porvenir, El Balde y Taco Pozo (dpto. Pellegrini)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Santa Rosa, La Candelaria, Santo Domingo (dpto. Pellegrini)

de 14:00 a 17:00 hs afectando a los barrios San Javier, Villa Rosita y Villa Nueva de la ciudad de La Banda.