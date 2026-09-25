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Ponzio aprovecha el parate para acelerar la recuperación de dos figuras de River

El plantel millonario trabaja durante la fecha FIFA pensando en la recta final del Torneo Clausura.

Hoy 08:32

El parate del Torneo Clausura por la fecha FIFA le permitirá a River trabajar con mayor margen en la recuperación de Thiago Almada y Aníbal Moreno, dos futbolistas importantes para Leonardo Ponzio de cara a la recta final del campeonato.

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Almada fue desafectado de la Selección Argentina después de la lesión que sufrió ante Huracán. El mediocampista debió salir a los cinco minutos de aquel encuentro y los estudios confirmaron un desgarro grado 1 en el cuádriceps.

Por su parte, Moreno atraviesa una discopatía lumbar que le impidió estar disponible para el entrenador. Su última participación se produjo en la eliminación por penales ante Independiente Santa Fe, el mes pasado.

Si bien en River no esperan contar con ninguno de los dos para el primer compromiso después del parate, que sería ante Estudiantes de Río Cuarto debido a un cambio en el calendario, existe confianza en que puedan estar disponibles para las visitas a Sarmiento y Belgrano.

Después de esos compromisos, River tendrá por delante dos clásicos, ante Racing y Boca, y cerrará su participación en la fase regular del Clausura frente a Aldosivi, en Mar del Plata.

Con seis fechas todavía por disputar, el objetivo del cuerpo técnico será recuperar piezas importantes para afrontar el tramo decisivo del torneo y mantener sus aspiraciones en la tabla anual, con la clasificación a la Copa Libertadores en juego.

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