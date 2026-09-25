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El sol brilla en Termas de Río Hondo: clima ideal para disfrutar este Viernes 25 de septiembre de 2026

Los termenses disfrutarán de un clima mayormente despejado y temperaturas agradables. El pronóstico indica un fin de semana soleado y cálido en la región.

Hoy 08:01

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo se presentan favorables para el día de hoy. Con un cielo despejado y temperaturas que rondan los 18.6 °C, los termenses podrán disfrutar de un día agradable y soleado.

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Se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 30.3 °C a lo largo de la jornada. Esta combinación de calor y sol es perfecta para quienes buscan disfrutar de actividades al aire libre en este hermoso destino turístico.

La humedad en la región es del 47%, lo que contribuye a que la sensación térmica se mantenga en torno a los 17 °C. Los termenses notarán un viento suave del noreste a 4.7 km/h, que brindará algo de frescura a la tarde.

Para mañana, el pronóstico indica que las temperaturas variarán entre los 20.8 °C y los 30.4 °C, manteniendo el mismo patrón de días soleados. Los termenses podrán seguir disfrutando de un clima ideal para actividades recreativas.

Finalmente, el domingo se prevé que la mínima sea de 21.9 °C y la máxima de 29.9 °C. Con un fin de semana mayormente soleado y temperaturas agradables, los termenses tienen la oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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