Milei vuelve a la Argentina con la economía bajo presión y una interna que tiene a Bullrich en el centro

El Presidente regresa este viernes de Nueva York, donde aseguró ante inversores que 2028 podría ser “el mejor año económico de la historia” si logra la reelección.

Hoy 08:03

Javier Milei regresa este viernes a la Argentina después de una gira por Nueva York que combinó su exposición ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con encuentros con empresarios, banqueros e inversores. Allí defendió el rumbo de su gestión y trazó un horizonte de fuerte crecimiento para los próximos años. Sin embargo, el escenario que encontrará al volver al país presenta dificultades económicas y políticas que obligan al Gobierno a concentrarse en el presente.

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Durante su exposición ante el Economic Club of New York, Milei afirmó que, si su gobierno es reelegido en 2027, “2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina”. El mandatario vinculó esa proyección con una aceleración de las inversiones en sectores como Vaca Muerta, minería y energía, además de una mejora de los salarios.

Pero mientras el Presidente hablaba de ese horizonte, el INDEC difundió nuevos indicadores que muestran un escenario más complejo en el corto plazo. La pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, frente al 28,2% registrado en el segundo semestre de 2025. La indigencia también aumentó: pasó del 6,3% al 7,5%.

Los datos oficiales implican que millones de argentinos permanecen por debajo de la línea de pobreza, mientras el deterioro también aparece en los indicadores de actividad. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en julio una caída del 2,9% respecto de junio, en términos desestacionalizados, y una baja interanual del 1,4%.

La combinación de estos números representa uno de los principales desafíos para el discurso económico del Gobierno. La administración libertaria sostiene que el ajuste y las reformas permitirán consolidar una etapa de crecimiento, pero los últimos indicadores muestran que la recuperación todavía convive con dificultades concretas en los ingresos y en distintos sectores de la economía.

A ese frente se suma una disputa política que tomó fuerza durante los últimos días y que tiene como protagonista a Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado.

La relación entre Milei y Bullrich atraviesa un momento de tensión por el tratamiento del Presupuesto 2027, particularmente por los cambios vinculados al área de Discapacidad. La senadora cuestionó que dirigentes de la conducción política se enteraran por los medios de modificaciones incluidas en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

El episodio expuso además problemas de coordinación dentro del propio oficialismo. Parte de la conducción de La Libertad Avanza tampoco habría conocido en detalle los cambios incorporados al capítulo referido a Discapacidad. El conflicto obligó al Gobierno a avanzar posteriormente en una redacción consensuada para modificar parte del esquema original.

La situación dejó en evidencia que Bullrich mantiene un margen de autonomía importante dentro del oficialismo. Durante 2026, la senadora ya había expresado diferencias en distintos temas, desde cuestiones vinculadas a la reforma electoral hasta el debate por el Presupuesto y las políticas sociales.

La tensión volvió a quedar expuesta con un video difundido por el equipo de Bullrich que utilizó una canción de Lali Espósito, artista que mantiene una conocida disputa pública con Milei. El material rápidamente ganó repercusión en redes sociales y, según un relevamiento de Enter Comunicación citado por Infobae, superó los 3,4 millones de visualizaciones desde los perfiles oficiales de la senadora, mientras que “Lali” llegó al primer lugar de las tendencias argentinas en X.

Milei, en lugar de profundizar el enfrentamiento, optó por bajar el tono. Consultado sobre la decisión de Bullrich de utilizar música de Lali, respondió: “¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali?” y consideró que politizar el arte era una “tontería mayúscula”.

La decisión de evitar una confrontación directa también se refleja en la orden que, según trascendió, el Presidente transmitió a funcionarios y dirigentes del oficialismo: no confrontar públicamente con Bullrich.

El motivo de esa cautela también puede analizarse a partir de las encuestas. El último Latam Pulse de AtlasIntel/Bloomberg, realizado sobre 2.193 personas entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre, registró para Bullrich 38% de imagen positiva y 55% negativa, mientras que Milei obtuvo 35% positiva y 62% negativa.

Otra medición reciente, realizada por la Universidad de San Andrés entre el 3 y el 8 de septiembre sobre 1.004 casos, mostró un escenario similar: Bullrich registró 34% de imagen positiva y 56% negativa, mientras que Milei alcanzó 33% positiva y 61% negativa.

Estos números no permiten establecer por sí solos un escenario electoral futuro, pero sí muestran que ambos dirigentes conviven con niveles importantes de valoración negativa y que Bullrich conserva una presencia política propia dentro del espacio oficialista.

La relación entre ambos dirigentes también está atravesada por el futuro político de La Libertad Avanza. Mientras el Gobierno trabaja sobre el objetivo de una eventual reelección de Milei en 2027, Bullrich mantiene una posición de autonomía y continúa planteando diferencias en determinados temas.

El escenario se vuelve todavía más complejo porque Mauricio Macri y Victoria Villarruel también conservan espacios propios dentro del universo de la centroderecha. Macri mantiene su actividad política desde el PRO y busca fortalecer nuevamente su estructura territorial, mientras Villarruel profundizó durante el año sus recorridas por distintas provincias y sus contactos con gobernadores.

En paralelo, el oficialismo impulsa modificaciones al sistema electoral, entre ellas la eliminación de las PASO, una cuestión sobre la que Bullrich también expresó reparos. La discusión adquiere una dimensión política porque las primarias constituyen un mecanismo institucional para definir candidaturas dentro de una alianza o espacio político.

Así, el regreso de Milei encuentra al Gobierno frente a dos planos de tensión simultáneos. Por un lado, una economía que todavía muestra indicadores adversos en pobreza y actividad. Por otro, una estructura política oficialista en la que distintos dirigentes buscan preservar autonomía y margen de negociación.

El Presidente llega de Nueva York con una promesa de futuro: un 2028 de crecimiento extraordinario si consigue la reelección. Pero desde este viernes deberá volver a concentrarse en los problemas que atraviesan a la Argentina en el presente y, al mismo tiempo, administrar una interna en la que Patricia Bullrich ya dejó claro que seguirá marcando sus propios límites.