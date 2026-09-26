Añatuya se prepara para un fin de semana caluroso: temperaturas extremas a la vista para hoy Sábado 26 de septiembre de 2026

Los añatuyenses enfrentarán un fin de semana cálido, con temperaturas que alcanzarán cifras récord. Se espera un clima soleado y seco en los próximos días.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta soleado y agradable en la jornada de hoy, Sábado 26 de septiembre de 2026. Con una temperatura actual de 22.6 °C, los añatuyenses pueden disfrutar de un día perfecto al aire libre, aunque la sensación térmica es de 20.8 °C debido a la humedad del 60%.

Se anticipa que las temperaturas alcancen un máximo de 39.8 °C durante la tarde, lo que marcará un notable aumento en el calor. Los pronósticos indican que el viento soplará a 16.6 km/h desde el sureste, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor intenso.

El día de mañana, Domingo 27 de septiembre, las condiciones climáticas seguirán siendo soleadas, con temperaturas mínimas de 23.7 °C y máximas que llegarán hasta los 38.4 °C. Los añatuyenses deberán prepararse para un nuevo día de calor, con pocas chances de precipitaciones.

Para el lunes 28 de septiembre, el cielo se cubrirá y se prevé que la temperatura mínima baje a 20.6 °C, mientras que la máxima se establecerá en 33.1 °C. Este cambio en las condiciones climáticas podría ser un respiro para quienes buscan escapar del calor extremo del fin de semana.

En resumen, hoy los añatuyenses disfrutarán de un clima soleado y cálido, con una mínima de 21.9 °C y una máxima que alcanzará los 39.8 °C. El pronóstico para los próximos días indica que mañana será igualmente soleado, mientras que el lunes se presentará cubierto, con temperaturas más templadas.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.