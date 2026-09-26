Termas de Río Hondo se prepara para un fin de semana soleado: pronóstico para hoy Sábado 26 de septiembre de 2026

Los termenses disfrutarán de un clima despejado y cálido durante el fin de semana. Las temperaturas oscilarán entre los 19.8 °C y los 30.4 °C en los próximos días.

Hoy 08:01

Este Sábado 26 de septiembre de 2026, los termenses se despertaron con un clima despejado y agradable en la ciudad de Termas de Río Hondo. La temperatura actual es de 19.8 °C, lo que promete un día ideal para disfrutar al aire libre.

Con una sensación térmica de 17.6 °C y una humedad del 54%, el ambiente resulta confortable para las actividades diarias. El viento sopla desde el suroeste a 11.5 km/h, añadiendo un toque fresco a la jornada.

El pronóstico para hoy indica que la temperatura alcanzará los 29 °C durante la tarde, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de las famosas termas de la región. Los termenses pueden prepararse para un clima soleado y cálido.

Para mañana, domingo 27 de septiembre de 2026, se espera que las temperaturas sean aún más cálidas, con mínimas de 21.8 °C y máximas de 30.4 °C. Las condiciones seguirán siendo soleadas, ideal para actividades al aire libre.

Por último, el lunes 28 de septiembre de 2026, el clima mantendrá su tendencia, con una mínima de 21.1 °C y una máxima de 29.3 °C, siempre bajo un cielo despejado y soleado. Así, los termenses podrán disfrutar de un inicio de semana en un ambiente cálido y agradable.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.