Calor extremo en La Banda: se esperan máximas de 35.5 °C para hoy Sábado 26 de septiembre de 2026

Los bandeños disfrutarán de un clima soleado y temperaturas en aumento durante el fin de semana. El pronóstico indica días cálidos con mínimas y máximas que superan los 30 grados.

Hoy 08:11

Hoy, en La Banda, los bandeños pueden esperar un clima soleado y agradable, con una temperatura actual de 20.5 °C y una sensación térmica de 17 °C. La humedad se sitúa en un 50%, lo que proporciona un ambiente cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 35.5 °C, lo que sugiere que será un día caluroso. Los vientos soplarán desde el sur a una velocidad de 18.4 km/h, contribuyendo a que el clima se sienta un poco más fresco en ciertos momentos.

El pronóstico para mañana, domingo 27 de septiembre, también es prometedor, con un clima soleado y cálido. Las temperaturas mínimas se prevén en 23.2 °C, mientras que las máximas podrían llegar a 36.4 °C, lo que permitirá a los bandeños disfrutar de un fin de semana veraniego.

Sin embargo, el lunes 28 de septiembre se espera un cambio en las condiciones climáticas, ya que el cielo se presentará cubierto. A pesar de esto, las temperaturas mínimas se mantendrán en 21.6 °C y las máximas rondarán los 32.8 °C, ofreciendo un respiro ante el calor intenso de los días anteriores.

En resumen, el clima en La Banda hoy, sábado 26 de septiembre de 2026, se caracteriza por un día soleado con una temperatura mínima de 20.5 °C y un máximo de 35.5 °C. Para mañana, se anticipa un clima similar, mientras que el lunes traerá un cielo cubierto con temperaturas más moderadas.

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