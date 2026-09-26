Defendió a su hermana y atacó a machetazos a su cuñado

Ocurrió en el barrio San Javier II de La Banda. Recibió un corte en el pecho y fue internado. El agresor huyó y es buscado por la policía.

Hoy 08:00

Un sangriento episodio intrafamiliar estuvo a punto de desencadenar una tragedia durante la noche del viernes en el interior de un inmueble ubicado sobre calle Oceanía del barrio San Javier II de la ciudad de La Banda.

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Según informó la policía, todo comenzó cuando Julio Coronel, de 33 años, mantenía una acalorada y violenta discusión verbal con su pareja en la propiedad. Al observar la violenta escena, el hermano de la mujer, de apellido Pérez, reaccionó con extrema furia en defensa de la joven y tomó un machete.

Siempre en función a la información policial, el cuñado le asestó una profunda estocada en el tórax al novio de su hermana y huyó rápidamente del lugar antes del arribo policial. La víctima fue trasladada de urgencia al CIS Banda con una lesión punzocortante en el pecho, retirándose luego del nosocomio sin recibir el alta médica.

Un equipo asistencial acudió al domicilio para brindar las primeras atenciones médicas antes del traslado del herido hacia el centro de salud de mayor complejidad. Durante el trayecto asistencial, la policía preservó el sector del ataque para resguardar posibles evidencias que colaboren con el caso.

Tras la violenta agresión, efectivos de la Comisaría N° 47 iniciaron las actuaciones sumariales correspondientes para esclarecer los pormenores del sangriento hecho. Los investigadores tomaron declaraciones testimoniales a los allegados presentes para reconstruir minuciosamente la secuencia previa al ataque.

La Fiscalía de Violencia de Género e Intrafamiliar —a cargo del Dr. Álvaro Yagüe— ordenó la detención del acusado y el secuestro del arma blanca.