Intento de estafa: le exigían casi 4 millones de pesos a una jubilada por un par de zapatillas

Una financiera comenzó a intimarla de manera constante y agresiva a que pague la deuda. Solicitó la documentación sobre la supuesta compra.

Hoy 07:38

Una jubilada de 75 años radicó una denuncia penal tras ser víctima de una sofisticada maniobra fraudulenta por una abultada compra que jamás realizó, según consta en la presentación que realizó en la Comisaría N° 20 de Villa Atamisqui.

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La pesadilla económica de Enriqueta del Carmen Sotelo —según manifestó ella misma a los policías— comenzó a gestarse el pasado 20 de mayo, cuando empezó a ser intimada por una entidad financiera.

Según consta en la causa penal, a la jubilada le llegó una notificación al correo electrónico de su hija, dirección que se encontraba vinculada directamente a la cuenta de créditos personales de la damnificada.

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Allí, la firma crediticia le exigía de manera sistemática el pago de $3.900.000 por la supuesta adquisición ilícita de un par de zapatillas. Ante la absurda e irreal situación, la anciana concurrió en compañía de su familiar a la sucursal de Crédito Argentino exigiendo explicaciones y los comprobantes de la operación.

Al no obtener respuestas claras ni documentación respaldatoria del trámite, ambas damnificadas fueron derivadas al comercio de calzados denominado "3 Lunas", firma adherida al sistema crediticio. En dicho local tampoco les brindaron ninguna solución concreta, confirmando las sospechas de una grave estafa financiera.

La víctima adjuntó los comprobantes de los e-mails recibidos como prueba fundamental para sostener la acusación penal formulada. La fiscal Fernanda Vittar dispuso medidas procesales inmediatas para investigar la estafa.

En consecuencia, ordenó dar participación a la División de Delitos Económicos para peritar las evidencias e identificar a los autores.