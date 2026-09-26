La contundente respuesta de Boca a Vasco por la sede de la revancha de la Sudamericana: dónde se juega

El Xeneize aceptaría jugar en São Januário, pero puso condiciones. Mientras tanto, el Maracaná continúa como alternativa, aunque todavía no hay acuerdo.

Hoy 07:23

La sede de la revancha entre Boca y Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana todavía no está definida y en las últimas horas surgió una nueva alternativa que generó diferencias entre ambos clubes.

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Durante una reunión entre representantes de los cuatro semifinalistas de la competencia, los dirigentes de Vasco plantearon la posibilidad de disputar el partido en São Januário, su estadio habitual.

El escenario tiene una capacidad cercana a los 30.000 espectadores, por debajo del mínimo establecido por la Conmebol para esta instancia. Sin embargo, Boca no habría puesto reparos inicialmente a la posibilidad de jugar allí.

El conflicto apareció cuando se discutió la cantidad de entradas destinadas a los hinchas visitantes.

La condición que puso Boca

Vasco comunicó que estaría dispuesto a otorgarle a Boca alrededor de 2.500 localidades para la revancha.

La respuesta del Xeneize fue contundente: aceptaría jugar en São Januário, pero con la condición de mantener las 4.000 entradas para la parcialidad visitante que establece el reglamento de la Conmebol.

Por el momento, Vasco no estaría dispuesto a ceder esa cantidad de localidades. Así, la posibilidad de que el estadio sea finalmente elegido volvió a quedar en suspenso.

El Maracaná sigue en la discusión

Mientras tanto, el Maracaná continúa siendo la principal alternativa para albergar el partido de vuelta.

Sin embargo, el consorcio que administra el estadio mantiene su postura de no sumar el encuentro entre Vasco y Boca a una agenda que ya tiene varios compromisos programados.

De esta manera, mientras Vasco continúa buscando un escenario para recibir al Xeneize, São Januário aparece como una opción que Boca aceptaría bajo determinadas condiciones, aunque todavía no existe acuerdo.

La ida de la semifinal se disputará en La Bombonera el martes 13 de octubre a las 21.30, mientras que la revancha será el 20 de octubre, también a las 21.30, en Brasil.