Con tres partidos, comienza la quinta fecha del Regional Amateur para los equipos santiagueños

La actividad comenzará a las 16.30 en El Bobadal y Nueva Esperanza.

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Este sábado se pondrá en marcha la quinta fecha del Torneo Regional Federal Amateur para los equipos santiagueños, con una programación que contempla seis partidos distribuidos entre el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre.

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La actividad comenzará a las 16.30 con dos encuentros en simultáneo. En El Bobadal, San Jorge EB recibirá a 25 de Mayo de Termas de Río Hondo, con Nelson Rodrigo Figueroa como árbitro principal. Sus asistentes serán Nicolás Emmanuel Figueroa y Florencia Rocío Jaimez Villoni.

A la misma hora, en Nueva Esperanza, Los Verdes será local ante FIDA de El Bobadal. El encuentro será dirigido por Francisco Maguna Najar, acompañado por Emilio Celiz y Exequiel Alfredo Celiz.

El último compromiso del sábado comenzará a las 17, cuando Juventud Unida Triángulo de Monte Quemado reciba a Campo Gallo de Quimilí. Domingo Rafael Acosta será el árbitro principal, con Mario Andrés Marcos y Jesús Leonardo Sayago como asistentes.

Tres partidos completarán la fecha el domingo

La actividad continuará el domingo 27 de septiembre. El primer encuentro comenzará a las 16, con el duelo entre Social Pinto de Añatuya y Unión Lugones de Añatuya. Guillermo Alberto Infante será el encargado de impartir justicia.

Más tarde, desde las 18, Central Argentino de Santiago del Estero recibirá a Talleres de Nueva Esperanza. El árbitro será Fernando Fabián Quiroga, acompañado por Ismael Roldán y Manuel Alberto Sandobal.

Finalmente, desde las 19, Unión Santiago enfrentará a Atlético Frías en el encuentro que cerrará la quinta fecha para los representantes santiagueños. Marcos Gabriel Ledesma será el árbitro principal.

El cronograma completo de la quinta fecha

Sábado 26 de septiembre

16.30: San Jorge EB (El Bobadal) vs. 25 de Mayo (Termas de Río Hondo). Árbitro: Nelson Rodrigo Figueroa.

San Jorge EB (El Bobadal) vs. 25 de Mayo (Termas de Río Hondo). Árbitro: Nelson Rodrigo Figueroa. 16.30: Los Verdes (Nueva Esperanza) vs. FIDA (El Bobadal). Árbitro: Francisco Maguna Najar.

Los Verdes (Nueva Esperanza) vs. FIDA (El Bobadal). Árbitro: Francisco Maguna Najar. 17.00: Juventud Unida Triángulo (Monte Quemado) vs. Campo Gallo (Quimilí). Árbitro: Domingo Rafael Acosta.

Domingo 27 de septiembre