Las Termas de Río Hondo vibrará con el FIFAS 2026

El festival de danzas más grande del continente es organizado por la academia Ashpa Súmaj y reunirá a más de 6.000 bailarines de 25 paises, 23 provincias y 6 continentes.

Hoy 07:37

El próximo martes 6 de octubre, en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, comenzará la 20° edición del Festival de Danzas Folclóricas que es organizado por la compañía de danzas Ashpa Súmaj, que conducen los profesores Daniel Varela y Claudia Vera. En forma paralela, también se celebra la sexta Fiesta Nacional de las Colectividades.

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Desde la organización apuntaron que habrá más de 6000 bailarines, 200 ballets, 25 países, 23 provincias y 6 continentes que desplegarán una puesta en escena única con las danzas tradicionales de cada país.

El denominado Mundial de Danzas arrancará el martes 6 de octubre y se extenderá hasta el lunes 12, feriado nacional, en diferentes puntos de Las Termas de Río Hondo con variada actividad.

Entre las actividades más relevantes se programaron 35 talleres y disertaciones, desfile y fiesta de La Telesita, la tradicional fiesta de bienvenida, cóctel de profesores, patio folclórico y gastronómico, tres escenarios simultáneos, transmisiones en vivo para todo el mundo, entre otros.

Vale mencionar también que las actividades que se realizan en la sala Homero Manzi son con entrada libre y gratuita.

Uno de los puntos más sobresalientes será el encuentro que servirá de cierre del FIFAS 2026 con Cristian Herrera, Horacio Banegas, Leandro Lovato, Los Umbides, Claudio Acosta, Fede Lobo, entre otros.

El festival llegará a su fin el domingo 11 de octubre, a partir de las 18, en el campo de golf. Las entradas anticipadas pueden conseguirse en la academia Ashpa Súmaj, Peñaloza 234. B° Villa Balnearia; Centro Cultural, Suipacha y Belgrano; Valeria Tortas, Fleming 35, y Francisco de Uriarte 668. además puedes comprar tus entradas por: www.fifas.com.ar

“Unimos el mundo a través de la danza”, destacaron los profesores Claudia Vera y Daniel Varela.