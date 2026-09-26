El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 26 de septiembre: calor, 34°C y fuertes ráfagas por la noche

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas con temperaturas elevadas para este sábado y domingo. No se esperan lluvias y el cierre del fin de semana tendrá una máxima cercana a los 30°C.

Hoy 00:33

El calor será protagonista durante el fin de semana en Santiago del Estero, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Tanto el sábado como el domingo se esperan temperaturas elevadas y, por el momento, sin probabilidades de precipitaciones.

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Para este sábado 26 de septiembre, el organismo nacional anticipa una temperatura mínima de 17°C y una máxima que alcanzará los 34°C.

Durante la madrugada el cielo permanecerá despejado, mientras que por la mañana estará ligeramente nublado. Hacia la tarde, justamente cuando se registren los valores térmicos más altos, se espera cielo algo nublado.

La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada. Por la noche se prevé un cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 30°C y ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

¿Cómo estará el domingo?

Para el domingo 27, el SMN anticipa que las condiciones se mantendrán calurosas, aunque con un leve descenso de la temperatura máxima.

La jornada tendrá una mínima de 17°C y una máxima de 29°C, por lo que Santiago del Estero cerrará el fin de semana con ambiente cálido.

El calor, además, continuará durante el comienzo de la próxima semana: según el pronóstico extendido del organismo, el lunes la máxima volvería a alcanzar los 29°C.