Incendio en Salta: dos mujeres atendidas tras un siniestro doméstico

Un incendio en una vivienda del barrio Solís Pizarro de Salta requirió la intervención de bomberos y ambulancias, dejando a dos mujeres mayores de edad con asistencia médica tras un descuido con una brasa encendida.

Hoy 01:35

Un incendio se produjo en una vivienda en el barrio Solís Pizarro, ubicado en la zona oeste de la ciudad de Salta, donde dos mujeres de edad avanzada requirieron asistencia médica tras el incidente. La rápida respuesta de los bomberos fue fundamental para controlar las llamas, que se originaron presuntamente por una brasa encendida utilizada durante la cocina.

El siniestro ocurrió en un inmueble sobre la calle Pavo Real al 1700. La alerta temprana de los vecinos fue clave para evitar que el fuego se propagara con mayor intensidad. “Estuvimos trabajando con el área de bomberos, tanto bomberos Oeste como bomberos Centro, quienes se desplazaron al lugar tras registrarse el incendio en la parte delantera de una casa”, explicó la oficial María Estrada, del área de Prensa de la Policía de Salta, en una declaración a El Once TV.

En cuanto al estado de salud de las dos mujeres presentes durante el fuego, se confirmó que el personal sanitario atendió a las víctimas en el lugar del incidente. “Se trataba de dos mujeres mayores de edad, una de 77 años y otra de 25, que debieron recibir asistencia médica pero que afortunadamente registraron parámetros normales en el examen, por lo que no fue necesario su traslado al nosocomio”, añadió Estrada.

Las acciones operativas llevadas a cabo por los bomberos fueron elogiadas por la Policía, que destacó la efectividad de las maniobras preventivas desplegadas en el terreno. “Luego del desplazamiento de los recursos, el personal de bomberos realizó todas las tareas de sofocación y el posterior enfriamiento del inmueble a fin de establecer las causales del hecho y determinar con precisión qué fue lo que habría provocado la emergencia”, indicó la oficial.

Respecto a las causas del incendio, las investigaciones preliminares apuntan a un descuido doméstico durante la preparación de alimentos. “Una de las propietarias adujo que en la parte delantera, que funciona como cocina, habrían dejado una brasa encendida de las que suelen utilizar precisamente para cocinar, y esto habría provocado justamente el origen del incendio”, concluyó Estrada.

Este evento resalta la importancia de la seguridad doméstica y la necesidad de mantener la vigilancia al utilizar elementos inflamables en el hogar. La intervención de los servicios de emergencia fue crucial para evitar daños mayores y asegurar la salud de los residentes afectados.