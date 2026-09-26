Accidente de tránsito en Cochuna deja a mujer ilesa tras vuelco

Una mujer de 29 años resultó ilesa tras un vuelco en la Ruta Nacional 65 en Cochuna, Tucumán, mientras las autoridades investigan las causas del incidente.

Hoy 01:13

En la madrugada del viernes, una mujer de 29 años protagonizó un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 65, a la altura de Cochuna, ubicada a aproximadamente 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Concepción, Tucumán. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 6:00 y, hasta el momento, las causas del vuelco se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

La conductora, oriunda de Buena Vista en Aconquija, Catamarca, circulaba en solitario a bordo de una Renault Kangoo cuando, por circunstancias que aún se están determinando, perdió el control del vehículo y terminó volcando. Este tipo de incidentes resalta la importancia de la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Según las primeras informaciones, la mujer logró salir del rodado por sus propios medios, lo que indica que, afortunadamente, no sufrió lesiones graves. Minutos después del accidente, un segundo vehículo que transitaba por la zona detuvo su marcha y brindó ayuda a la joven, trasladándola hasta la ciudad de Concepción para una evaluación médica.

El primer relevamiento realizado por los servicios de emergencia no mostró heridas de gravedad en la conductora. Tras el aviso del hecho, los Bomberos Voluntarios de Concepción llegaron al lugar del incidente; sin embargo, al arribar, encontraron a un familiar de la conductora que estaba cuidando el vehículo siniestrado.

Las autoridades viales continúan con las diligencias pertinentes para establecer cómo se produjo el vuelco del vehículo y descartar otras eventualidades que pudieran haber contribuido al accidente. La investigación se centra en determinar si hubo factores externos o fallas mecánicas que provocaron la pérdida de control del automóvil.

Estos accidentes son un recordatorio de la necesidad de una conducción responsable y la atención constante en la carretera. Las autoridades instan a los conductores a ser cautelosos y a respetar las señales viales para prevenir futuros incidentes.

El informe sobre este accidente se actualizará a medida que se obtenga más información de las autoridades encargadas de la investigación, quienes están trabajando para esclarecer todos los detalles relacionados con este siniestro vial.