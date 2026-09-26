Preocupación en Francia: Mbappé marcó el gol del triunfo ante Turquía y salió lesionado

El delantero convirtió el 1-0 en el debut de Zinedine Zidane como entrenador de Les Bleus, pero sintió una molestia en la rodilla izquierda y debió ser reemplazado.

Hoy 07:15

La alegría por el debut de Zinedine Zidane al frente de la Selección de Francia quedó rápidamente opacada por la lesión de Kylian Mbappé. El delantero marcó el gol del triunfo 1-0 ante Turquía por la primera fecha de la fase de grupos de la Nations League, pero debió abandonar el campo por una molestia en la rodilla izquierda.

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El episodio ocurrió a los 54 minutos, cuando Mbappé recibió un pase de Michael Olise dentro del área, se acomodó y sacó un potente derechazo que se metió contra el palo derecho del arquero Uğurcan Çakır.

Sin embargo, el goleador francés no pudo disfrutar demasiado de su tanto. Apenas convirtió, sintió un pinchazo y comenzó a evidenciar molestias. Intentó continuar en cancha, pero minutos después terminó en el césped, visiblemente dolorido y con las manos sobre el rostro.

Finalmente, Zidane decidió reemplazarlo y Désiré Doué ingresó en su lugar.

Zidane confirmó que Mbappé será desafectado

Después del partido, el entrenador francés llevó preocupación al entorno de la selección al confirmar que Mbappé no continuará con el plantel durante esta fecha FIFA.

“No pinta bien y no vamos a correr ningún riesgo”, expresó Zidane.

Minutos más tarde, la Federación Francesa de Fútbol dio a conocer el parte médico inicial y confirmó que el delantero sufrió una lesión tendinosa en la rodilla.

“Tras su gol victorioso, Kylian Mbappé se lesionó la rodilla. Sufre una lesión tendinosa y está descartado para el resto de la concentración. ¡Que te recuperes pronto, Kylian!”, comunicó la entidad.

Por el momento, el parte no precisó el tiempo que Mbappé deberá permanecer fuera de las canchas, por lo que su evolución será seguida de cerca durante los próximos días.

Francia comenzó con triunfo en el debut de Zidane

Más allá del susto por su principal figura, Francia comenzó con el pie derecho la nueva etapa de Zidane y derrotó a Turquía, que acumulaba nueve partidos consecutivos sin perder como local en la Nations League.

El próximo compromiso de Les Bleus será ante Bélgica, el lunes 28 a las 15.45. Luego enfrentará a Italia el viernes 2, también desde las 15.45, y cerrará esta fecha FIFA nuevamente frente a Bélgica el lunes 5.

Ahora, la principal preocupación estará puesta en la evolución de Mbappé, mientras Francia espera conocer el alcance de la lesión que obligó a su goleador y capitán a abandonar el debut victorioso de Zidane.