"TE AMOOOOOOOO": Tini Stoessel y un momento de felicidad único

Su mejor amiga reveló que está embarazada y la cantante compartió su inmensa alegría en las redes sociales.

Hoy 06:19

Carola Gil, hermana de Andrés Gil y amiga íntima de Tini Stoessel, anunció que espera su primer hijo junto al futbolista Nicolás Fonseca. La pareja, que comenzó su relación en 2024 tras conocerse en una fiesta, compartió la noticia en las redes sociales con una serie de fotografías que generaron una inmediata repercusión entre sus seguidores y figuras del espectáculo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El anuncio se dio a conocer mediante un posteo en Instagram con dos imágenes en blanco y negro: en una, Gil aparece de perfil sosteniendo una cámara mientras se toca la panza; en la otra, se la ve junto a Fonseca en un ascensor, abrazados y fotografiándose frente a un espejo. Como pie de foto, apenas tres emojis: un pollito saliendo del cascarón, corazones y una carita conteniendo las lágrimas.

La reacción de Tini no tardó en llegar. La cantante comentó la publicación de su amiga con un mensaje que decía: "TE AMOOOOOOOO", acompañado de varios emojis llorando y corazones blancos. Carola no tardó en responder con el mismo entusiasmo: "Te amamos con tu ahijada".

Stoessel no se limitó al comentario: también compartió la primera de las fotografías en sus historias de Instagram, musicalizada con el tema Daisies de Justin Bieber, con el texto "TE AMO TE AMO" sobreimpreso, además de emojis de llanto y corazones blancos.

Al poco tiempo de publicar la noticia, Leandro Saifir la llamó en vivo desde Rumis, el programa de Lizardo Ponce en La Casa Streaming, para felicitarla. Allí, Gil confirmó que espera una nena: "Se viene una pequeña Carolita", dijo entre risas, aunque aclaró que el nombre real ya está elegido, aunque prefiere no revelarlo.

Consultada por los padrinos, fue clara al confirmar que Tini será la madrina: "No, chicos, claramente el hermano de Nicolás", comenzó, y agregó: "Y Tini, obvio que va". Sobre la elección, explicó: "Es una cuestión también de mi primera hija".

Sobre cómo transita el embarazo, fue categórica: "Estoy en mi mejor momento de plenitud y felicidad absoluta. Me siento bárbara. No tuve una náusea, nada". Además, contó que la pareja ya vive en Brasil, donde el futbolista juega actualmente.