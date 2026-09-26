¿Se acabó el amor? Brian Sarmiento y Danelik estarían separados

Brian Sarmiento y Danelik habrían puesto punto final a su relación tras apostar por la convivencia al salir de Gran Hermano.

Hoy 06:06

Brian Sarmiento y Danelik, una de las parejas que más enamorada parecía haber salido de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), habrían puesto punto final a su relación. En las últimas horas, comenzaron a circular versiones sobre una posible separación y hasta se habló de presuntas infidelidades por parte de él.

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El encargado de dar a conocer la información fue el periodista Matías González, quien siguió de cerca la edición, compartió la versión a través de su cuenta de X.

En su publicación, el periodista mostró una captura de pantalla con la que intentó aportar evidencia sobre la situación. Para ello, realizó una búsqueda entre los seguidores de las cuentas de ambos y encontró un dato que despertó las sospechas sobre una posible crisis: ella lo dejó de seguir.

"Brian Sarmiento y Danelik ya no están más juntos. Por lo que me contaron habría infidelidad de parte de él en un boliche el sábado pasado", informó el periodista.

De todos modos, aún no hubo confirmaciones de ninguna de las partes.

Cuándo se fueron a vivir juntos Brian Sarmiento y Danelik

A fines de junio, apenas tres meses después de comenzar su romance dentro de Gran Hermano Generación Dorada, Brian Sarmiento y Danelik decidieron dar un importante paso en su relación: se fueron a vivir juntos.

La pareja, que había salido del reality muy enamorada y con la intención de continuar su vínculo fuera de la casa, apostó fuerte por la convivencia y comenzó una nueva etapa bajo el mismo techo.

Por aquel entonces, fue Danelik quien compartió la noticia con sus seguidores y mostró las primeras imágenes del departamento que había alquilado junto al exfutbolista. "¡Hoy nos mudamos con Brian! La verdad no me esperaba que en Gran Hermano me enamoré, dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él", contó entusiasmada.