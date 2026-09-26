Guía práctica para manejar quemaduras en el hogar

Las quemaduras son uno de los accidentes domésticos más comunes, representando aproximadamente el 10% de las visitas a urgencias en hospitales de Argentina. Conocer cómo actuar correctamente puede hacer la diferencia en el tratamiento y recuperación.

Hoy 06:12

Las quemaduras en casa son un problema frecuente que afecta a muchas personas, especialmente en un entorno familiar. En el hogar, el riesgo de sufrir una quemadura puede incrementarse debido a actividades cotidianas como cocinar o manejar productos químicos.

Según datos del Ministerio de Salud de Argentina, las quemaduras representan una de las principales causas de lesiones en niños y adultos. Por lo tanto, es fundamental saber cómo actuar ante una quemadura para minimizar el daño y facilitar la recuperación.

Lo primero que hay que hacer al sufrir una quemadura es enfriar la zona afectada con agua fría durante al menos 10 minutos. Esto ayuda a reducir el calor en la piel y limita la extensión de la lesión. Nunca se debe aplicar hielo directamente, ya que podría causar más daño.

En caso de que la quemadura sea de primer grado, el tratamiento puede incluir el uso de cremas hidratantes o aloe vera para calmar la piel. Para quemaduras de segundo grado, donde se producen ampollas, es importante no reventarlas, ya que esto puede aumentar el riesgo de infección.

Si las quemaduras son extensas o afectan áreas sensibles como la cara, manos o genitales, es vital buscar atención médica inmediata. Los profesionales de la salud están capacitados para evaluar y tratar adecuadamente este tipo de lesiones, evitando complicaciones futuras.

Además, es recomendable tener un kit de primeros auxilios en casa que incluya apósitos especiales para quemaduras, así como soluciones antisépticas. Esto permitirá atender rápidamente cualquier accidente que pueda ocurrir en el hogar.

La educación sobre cómo manejar estas situaciones es clave para prevenir complicaciones. Siempre es mejor estar preparados y conocer las medidas adecuadas ante una quemadura, ya que esto puede marcar la diferencia en la recuperación y en la salud a largo plazo.