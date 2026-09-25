Güemes visita a Quilmes con la urgencia de cortar su larga racha sin victorias

El Gaucho afrontará este sábado desde las 16 un partido clave por la fecha 31 de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo santiagueño acumula 14 encuentros sin ganar y necesita sumar en su pelea por la permanencia.

Hoy 07:06

Güemes afrontará este sábado un nuevo compromiso decisivo en la Primera Nacional, cuando visite a Quilmes desde las 16, por la fecha 31 de la Zona B, en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

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El conjunto santiagueño llega al encuentro atravesando una complicada situación deportiva. El Gaucho acumula 14 partidos sin victorias, producto de 10 derrotas y cuatro empates, y además perdió en sus últimas tres presentaciones.

Con 23 puntos, Güemes ocupa el último lugar de la Zona B, con un registro de cinco victorias, ocho empates y 17 derrotas. En su presentación más reciente cayó 2-0 frente a Midland.

Ante este panorama, el conjunto azulgrana necesita volver a sumar para intentar mejorar su situación en la tabla y mantener sus aspiraciones en la lucha por la permanencia.

Del otro lado estará Quilmes, que se ubica en el 13° puesto con 35 unidades, producto de nueve triunfos, ocho empates y 13 derrotas. El Cervecero tampoco llega de la mejor manera, ya que viene de caer 3-0 ante Chacarita.

Los convocados de Güemes

Con respecto a la convocatoria anterior, quedaron afuera Milton Gerez y David Veliz, mientras que se sumaron Santiago Sala, Gianfranco Baier y Rodrigo Silisque.

Los convocados para visitar a Quilmes son: Leandro Finochetto, Tomás Palleres, Axel Pinto, Axel Bordón, Gian Luca Pugliese, Marcelo Benítez, Santiago Sala, Facundo Melillán, Facundo Rizzi, Juan Sánchez Sotelo, Iván Ortigoza, Bautista Gerez, Ciro Leineker, Rodrigo Silisque, Santiago Farrera, Rodrigo Arnay, Alan González, Julián Juárez, Gianfranco Baier, Jonás Carranza y Lucas Guiñazú.

La terna arbitral

El encuentro tendrá como árbitro principal a Monzón Brizuela, acompañado por Juan del Fueyo como asistente 1 y Gonzalo Roldán como asistente 2. Agustín Vegetti será el cuarto árbitro.

Güemes buscará en Quilmes ponerle fin a una racha de 14 partidos sin ganar y conseguir puntos fundamentales en la recta final de la Primera Nacional.