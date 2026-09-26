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Policiales

Motociclista atropelló a una nena de 11 años y huyó sin prestarle ayuda

La menor terminó con politraumatismos, una herida que requirió cuatro puntos de sutura y una lesión nasal. La madre escuchó el impacto y encontró a su hija tendida sobre el asfalto.

Hoy 13:48

El hecho se registró  en el barrio San Lorenzo de Las Termas de Río Hondo dejó a una niña de 11 años lesionada y con el conductor de la motocicleta involucrada aún sin identificar.

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El siniestro vial se registró sobre Maipú prolongación.

Según relató María Rosa Sánchez madre de la menor, escuchó un fuerte impacto seguido de un grito y salió inmediatamente.

En ese momento encontró a su hija tendida sobre la cinta asfáltica y con una lesión en el rostro.

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La menor fue trasladada en un vehículo particular al CIS Termas, donde fue asistida inicialmente y posteriormente evaluada por un traumatólogo.

El parte médico consignó politraumatismo, una herida en la pierna izquierda que requirió cuatro puntos de sutura y fractura nasal.

La niña manifestó que había sido embestida por una motocicleta tipo 110 cc, conducida por un hombre que, tras el impacto, no se detuvo y escapó por calle Maipú en dirección este-oeste.

La Fiscalía, a cargo de la Dra. Dahiana Pérez Vicens, dispuso incorporar las actuaciones correspondientes a la investigación.

TEMAS Termas de Río Hondo
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