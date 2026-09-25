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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 SEP 2026 | 35º
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EN VIVO | En Santiago del Estero, Estudiantes y Rosario Central definen la Supercopa Internacional

El Pincha y el Canalla se enfrentarán este sábado en el Estadio Único Madre de Ciudades, en una final atravesada por el polémico antecedente del pasillo de espaldas de 2025.

Hoy 14:48

Estudiantes de La Plata y Rosario Central volverán a encontrarse este sábado desde las 16 en Santiago del Estero, esta vez con la Supercopa Internacional en juego. La final tendrá como escenario el Estadio Único Madre de Ciudades y llegará rodeada de un condimento especial por una rivalidad que creció durante el último tiempo.

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TEMAS Club Atlético Rosario Central Club Estudiantes de La Plata Estadio Único Madre de Ciudades
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