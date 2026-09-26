Santiago del Estero será sede del próximo Congreso Nacional Inmobiliario FIRA

Bajada: El CCPISE presentó oficialmente el encuentro que se realizará el 22 y 23 de abril de 2027 en Las Termas de Río Hondo, durante el Congreso Inmobiliario desarrollado en Puerto Madryn.

Hoy 13:32

El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Santiago del Estero (CCPISE) participó del 4° Congreso Inmobiliario de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), realizado los días 24 y 25 de septiembre en Puerto Madryn, Chubut.

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En el marco del encuentro, el CCPISE presentó oficialmente el V Congreso Nacional Inmobiliario FIRA, que se realizará los días 22 y 23 de abril de 2027 en Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

La presentación estuvo a cargo del presidente del CCPISE, Sergio Smith; el vicepresidente, Lucas Agüero; y el vocal de la Comisión Directiva, Andrés Bianchi, quienes además forman parte del Consejo Directivo de FIRA.

CCPISE en Puerto Madryn

Durante la agenda institucional en Puerto Madryn, los representantes santiagueños participaron también de la reunión y almuerzo del Consejo Directivo de FIRA, junto a dirigentes y colegas de distintas provincias. En la jornada se abordaron temas vinculados con la actualidad del mercado inmobiliario, los créditos hipotecarios y los principales desafíos de la actividad.

La participación del CCPISE permitió fortalecer la presencia de Santiago del Estero en la agenda inmobiliaria nacional y avanzar en la organización del próximo Congreso, que reunirá en Las Termas de Río Hondo a corredores públicos inmobiliarios, profesionales, referentes e instituciones del sector de todo el país.

Desde el Colegio destacaron que la realización del Congreso en Santiago del Estero representa una oportunidad para fortalecer la capacitación, el intercambio profesional y la vinculación institucional, además de proyectar a la provincia como sede de encuentros de alcance nacional.