Le faltaban dos vacas pero solo halló vísceras junto a un cerco roto

El hallazgo se produjo en una finca de Estancia Vieja, departamento Río Hondo. La investigación busca determinar quién ingresó al lugar y faenó los animales.

Hoy 14:08

Un productor de Estancia Vieja, departamento Río Hondo, denunció el faltante de dos animales vacunos y un presunto caso de abigeato.

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Belarmino Cajal, de 76 años, manifestó que su hijo se dirigió hasta la finca donde se encontraban los animales y descubrió que faltaban dos vacunos.

A pocos metros del lugar encontraron una cabeza y dos panzas de animales, además de observar que una parte del cerco perimetral había sido cortada.

Por las características encontradas, se investiga si los animales fueron faenados en el lugar y posteriormente retirados.

La Dra. Dahiana Pérez Vicens dispuso recibir entrevistas e incorporar la intervención del Departamento Robo y Hurto para avanzar con la investigación.