Agresión y amenazas en un partido de fútbol en Libertador General San Martín

Una joven denuncia agresiones y amenazas de su pareja durante un partido de fútbol en Libertador General San Martín, Jujuy, mientras la justicia investiga el caso y evalúa medidas de protección.

Hoy 14:31

En un alarmante incidente ocurrido en Libertador General San Martín, Jujuy, una joven de 25 años ha denunciado haber sido golpeada y amenazada por su pareja durante un partido de fútbol barrial. Según la declaración de la víctima, el conflicto se desató en medio de un encuentro deportivo, lo que resalta la gravedad de la violencia de género que puede manifestarse en espacios públicos.

La denunciante relató que tras una discusión, decidió retirarse del lugar para evitar un escalamiento del conflicto. Sin embargo, el agresor la siguió, iniciando un ataque físico que la dejó con múltiples lesiones. Durante este ataque, el hombre no solo la golpeó, sino que también le quitó el teléfono celular, que luego arrojó al suelo, causándole daños significativos.

Después de lograr alejarse del agresor y regresar a su hogar, la joven se encontró nuevamente en peligro cuando el hombre la siguió hasta su vivienda. En este segundo ataque, él la amenazó de muerte, lo que subraya la gravedad de la situación y el riesgo que enfrentaba. Fue en este momento crítico que los padres de la víctima intervinieron, logrando apartar al agresor.

Posteriormente, la joven se dirigió a la Seccional N° 39 para formalizar la denuncia. En el marco de este proceso, fue examinada por un médico policial, quien constató que presentaba traumatismos en diversas partes del cuerpo y recomendó estudios adicionales en el hospital local. Este tipo de atención médica es crucial para documentar las lesiones y brindar el apoyo necesario a la víctima.

La denuncia fue trasladada al Ayudante Fiscal Zonal del Ministerio Público de la Acusación, y el Juzgado de Violencia de Género también ha tomado intervención en el caso. La justicia, en este contexto, deberá determinar las circunstancias exactas del episodio y evaluar las medidas de protección que se requieran para la denunciante.

Hasta el momento, no se ha comunicado si el acusado ha sido detenido ni si se han implementado medidas preventivas, como restricciones de acercamiento, lo que genera preocupación sobre la seguridad de la joven. La investigación sigue su curso, y es fundamental que se establezcan responsabilidades y se tomen acciones adecuadas para prevenir futuros incidentes de violencia de género.

Este caso pone de manifiesto la necesidad de seguir trabajando en la prevención de la violencia de género y en la protección de las víctimas, así como en la importancia de crear conciencia sobre el respeto y la igualdad en todos los ámbitos, incluyendo el deportivo.