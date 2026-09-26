Internaron de urgencia a Daniel Osvaldo por una infección y permanece en terapia intensiva

El ex futbolista y músico fue ingresado al Hospital de Llavallol por una infección que requirió una biopsia. Según fuentes cercanas, permanece en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado y a la espera de nuevos estudios.

Hoy 16:28

Daniel Osvaldo fue internado de urgencia en el Hospital de Llavallol debido a una infección que requirió la intervención de los médicos, quienes realizaron una biopsia para determinar el origen y evolución del cuadro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron fuentes cercanas al ex futbolista a Infobae, Osvaldo recibió atención médica en el centro asistencial, donde los profesionales lograron limpiar la infección. Desde entonces permanece aislado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y su pronóstico es reservado.

Desde el entorno familiar señalaron que el ex jugador continúa a la espera de nuevos estudios para conocer con mayor precisión su estado de salud.

La internación se produjo mientras Osvaldo se encontraba activo con distintos proyectos vinculados a su faceta artística y periodística. Tenía previsto presentarse el 31 de octubre en Café Berlín junto a su banda y además participaba de un ciclo de entrevistas para el diario Olé.

Osvaldo, quien cuenta con doble ciudadanía argentina e italiana, tuvo una extensa trayectoria como futbolista profesional. Surgió de las divisiones inferiores de Huracán y debutó profesionalmente en 2005, antes de continuar su carrera en Europa.

En Italia pasó por Atalanta, Lecce, Fiorentina y Bologna, hasta llegar al Espanyol de Barcelona, donde marcó 20 goles en 44 partidos y logró destacarse en el fútbol español.

En 2011 fue contratado por la Roma, club en el que disputó 56 encuentros y convirtió 27 goles, en una de las etapas más importantes de su carrera.

Posteriormente jugó en el Southampton de Inglaterra y tuvo pasos por Juventus e Inter de Milán. Con el conjunto de Turín obtuvo la Serie A 2013-2014.

Luego regresó a la Argentina para vestir la camiseta de Boca Juniors, con el que ganó el torneo local y la Copa Argentina en 2015. Más tarde pasó por Porto, tuvo un nuevo regreso al Xeneize y cerró su carrera profesional en Banfield, en 2020.

A lo largo de su trayectoria sumó 272 partidos oficiales y 88 goles, según los registros de Transfermarkt. Además, representó a la selección de Italia, para la que disputó 14 partidos y convirtió cuatro goles.