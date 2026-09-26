Hinchas de Estudiantes fueron demorados por Gendarmería Nacional en Loreto cuando viajaban a la final de la Supercopa Internacional

Un grupo de 40 simpatizantes del Pincharrata tuvo un inconveniente durante su paso por la Capital del Rosquete, mientras se dirigía hacia Santiago del Estero para presenciar la definición ante Rosario Central.

Hoy 16:28

Un grupo de 40 hinchas de Estudiantes de La Plata fue demorado este sábado en la ciudad de Loreto, cuando se trasladaba hacia la Capital santiagueña para asistir a la final de la Supercopa Internacional.

El procedimiento se produjo en la previa del encuentro que disputarán Rosario Central y Estudiantes de La Plata, que buscarán quedarse con el título en Santiago del Estero.

En un primer momento, personal de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero intervino ante la situación con el objetivo de que los simpatizantes pudieran continuar su recorrido y llegar en condiciones al partido.

Sin embargo, la intervención no logró evitar que finalmente los hinchas fueran demorados por efectivos de Gendarmería Nacional durante su paso por Loreto, conocida como la Capital del Rosquete.

Los simpatizantes se encontraban en pleno viaje hacia la ciudad de Santiago del Estero, donde este sábado se disputará la definición entre el Pincharrata y el Canalla.