Balacera en La Banda: un joven recibió disparos cuando quedó en medio de un ataque con tumberas

Walter Ávila, de 19 años, regresaba de trabajar cuando se detuvo en la zona del barrio Textil y quedó atrapado en una balacera.

Hoy 10:23

Un violento episodio armado se registró durante la tarde del sábado en La Banda, donde un joven de 19 años resultó herido luego de quedar en medio de un ataque protagonizado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 17, en inmediaciones de calle Cervantes y el canal del barrio Textil. La víctima, identificada como Walter Ávila, regresaba a su domicilio luego de cumplir con su jornada laboral y habría decidido detenerse unos minutos en la zona para refrescarse.

En ese momento, de acuerdo con las primeras averiguaciones, dos hombres que circulaban en una motocicleta negra llegaron al lugar y comenzaron a disparar con un arma de fabricación casera contra un grupo de menores.

Los adolescentes huyeron rápidamente del sector para ponerse a salvo. Ávila, en cambio, quedó expuesto y recibió impactos en la espalda y en la parte posterior de la cabeza.

El joven fue trasladado de urgencia al CIS Banda, donde los profesionales médicos constataron que presentaba heridas provocadas por proyectiles, aunque no revestirían gravedad. Posteriormente, el médico policial estableció que las lesiones demandarían aproximadamente 15 días de curación, por lo que quedó bajo observación.

A raíz de la gravedad del episodio, tomó intervención la fiscal de turno, Dra. Virginia Abrate, quien dispuso una serie de medidas para intentar identificar a los responsables. Entre ellas se encuentran el relevamiento de cámaras de seguridad, exámenes médicos y tareas investigativas destinadas a establecer cómo ocurrió el ataque.

Los efectivos también realizaron una inspección en el lugar donde se produjo la balacera y recolectaron posibles elementos de interés para la causa. Sin embargo, no se encontraron cartuchos servidos durante el procedimiento.