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Policiales

Derivaron al CEPSI a un nene de 13 años tras sufrir una herida en los genitales

El adolescente cayó cuando intentaba subir a una bicicleta y sufrió una lesión que requirió atención médica especializada. Fue trasladado desde Cañada de la Costa hacia la ciudad Capital.

Hoy 10:25

Un adolescente de 13 años debió ser trasladado al Hospital CEPSI de la ciudad de Santiago del Estero luego de sufrir un accidente doméstico en la localidad de Cañada de la Costa, departamento Río Hondo.

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El hecho ocurrió alrededor de las 19 del sábado, cuando el menor habría solicitado prestada una bicicleta a un amigo.

Según manifestó su padre, Francisco Juan Chávez, de 33 años, al momento de intentar subir al rodado el adolescente perdió el equilibrio y cayó accidentalmente, sufriendo una lesión en zona genital.

El menor fue trasladado en un vehículo particular hasta la Guardia de Pediatría del CIS Termas, donde fue asistido por la Dra. Miriam Morales.

Tras la evaluación médica, se dispuso su derivación al Hospital CEPSI, en la Capital santiagueña, para realizar una interconsulta con un médico cirujano.

La intervención quedó a disposición de la fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens.

TEMAS Cepsi
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