Tras el accidente de Colapinto en Bakú, Alpine salió al cruce de los ataques en redes

La escudería francesa se refirió a los comentarios de odio y acoso que circularon después del Gran Premio de Azerbaiyán.

Hoy 10:31

Luego del accidente que dejó a Franco Colapinto y Pierre Gasly fuera del Gran Premio de Azerbaiyán, Alpine emitió un comunicado en el que condenó los mensajes de odio y los ataques que comenzaron a circular en redes sociales contra integrantes de la escudería y de la comunidad de la Fórmula 1.

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El incidente se produjo en la vuelta 36, después de la reanudación de la carrera tras la salida del Auto de Seguridad provocado por el accidente de Alexander Albon. Colapinto llegó pasado a la primera curva, bloqueó los neumáticos e impactó contra el Alpine de Gasly, que en ese momento marchaba séptimo.

Como consecuencia del choque, el francés terminó golpeando al McLaren de Lando Norris y los tres pilotos debieron abandonar la competencia.

Después de la carrera, Colapinto asumió la responsabilidad por lo ocurrido y pidió disculpas a su compañero y al equipo. Sin embargo, el episodio también generó una ola de comentarios agresivos en redes sociales.

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El comunicado de Alpine

Ante esta situación, la escudería francesa volvió a expresarse públicamente y cuestionó los ataques que se produjeron después de la carrera.

“Como equipo, sentimos que es necesario volver a expresarnos sobre el odio y los ataques que circulan en internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán”, señaló Alpine.

La escudería remarcó que los comentarios no estuvieron dirigidos únicamente contra uno de sus pilotos, sino también contra miembros de la comunidad de la Fórmula 1, los medios de comunicación y rivales en pista.

“Los errores ocurren cuando se corre al límite y, sin importar el resultado, nadie debería ser blanco de comentarios de odio o abuso”, sostuvo el equipo.

Alpine también aclaró que su mensaje no apunta contra una determinada hinchada o grupo de seguidores.

“Condenar el abuso en las redes sociales no apunta a ninguna base de fanáticos en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto específico; se trata de algo universal que debe señalarse y reconocerse entre todos los fanáticos del deporte”, expresó.

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El pedido de Alpine a la Fórmula 1

La escudería sostuvo además que los ataques a través de las redes sociales se volvieron una situación habitual durante las últimas carreras y planteó la necesidad de avanzar en una respuesta conjunta.

En ese sentido, Alpine manifestó su intención de trabajar junto con la Fórmula 1, la FIA y los demás equipos para encontrar herramientas que permitan combatir este tipo de conductas.

“Tenemos la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución”, indicó el equipo.

Finalmente, Alpine aseguró que continuará trabajando con el promotor del campeonato y el organismo rector para combatir el abuso online y fomentar la rivalidad deportiva sana que caracteriza a la Fórmula 1.