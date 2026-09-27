Termas: escándalo sexual familiar terminó a los golpes y con el agresor huyendo de la vivienda

Un sujeto filtró un video íntimo con su hijastra, golpeó a su pareja y huyó al monte. Todo ocurrió en una casa del barrio España. La víctima se negó a realizar la denuncia en contra del acusado.

Hoy 07:22

Un grave altercado intrafamiliar movilizó a los efectivos de la Comisaría de la Mujer y la Familia durante la mañana del sábado en el barrio España de la ciudad de Las Termas, para intervenir en un tenso episodio de violencia.

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Según informó la policía, todo salió a la luz cuando la dueña de casa —una mujer de apellido Medina (40)— descubrió un video, de visualización única en el celular, de su hija menor de 16 años. Lo más insólito es que el remitente era su concubino.

Ante los uniformados, la mujer explicó que en la grabación se observaba a su pareja, apodado "Teto" Valor, desnudo en una habitación del inmueble junto a su otra hija, una adolescente de 18 años.

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Al percatarse de la gravedad de la imagen, la mujer enfrentó a su pareja para exigirle explicaciones inmediatas sobre el contenido explícito del video.

Lejos de aclarar la situación, el acusado reaccionó de manera sumamente agresiva, propinando insultos irreproducibles y atacando físicamente a su concubina en el interior del inmueble.

Tras agredirla, el acusado se dio a la fuga rápidamente por el fondo de la vivienda, internándose en una zona montuosa colindante para evitar su aprehensión, ya que la mujer manifestó que lo denunciaría.

Paralelamente, los efectivos intentaron dialogar con otra integrante de la familia —la mayor de sus hijas— para obtener mayores precisiones del hecho, pero ésta se negó rotundamente a brindar declaraciones.

Ante el cuadro de situación, la fiscal interviniente Dra. Daiana Pérez Vicens dispuso los pasos legales a seguir desde el lugar del hecho y por ello solicitó la confección de un informe detallado de lo acontecido.

Además ante la postura de la mujer de no hacer denuncia, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió labrar el acta de abstención de denuncia por parte de la víctima, quien optó por no formalizar el trámite penal.

Finalmente, la dueña de casa rechazó ser asistida en el hospital y decidió no requerir la colocación del botón antipánico por el momento. La policía mantiene un seguimiento del caso para garantizar la integridad del grupo familiar ante un eventual retorno del acusado a la propiedad.