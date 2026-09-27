Termas de Río Hondo disfruta de un clima despejado: temperaturas agradables para hoy Domingo 27 de septiembre de 2026

Hoy, los termenses podrán disfrutar de un clima ideal con temperaturas agradables y cielos despejados. El pronóstico indica días soleados y un leve cambio hacia la mitad de la semana.

Hoy 08:01

En Termas de Río Hondo, los termenses despiertan hoy con un cielo despejado y soleado, con una temperatura actual de 22.1 °C. Este clima primaveral invita a disfrutar de actividades al aire libre y a aprovechar el buen tiempo que ofrece la región.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura máxima alcance los 32.4 °C, lo que promete ser un día caluroso. La sensación térmica se mantiene en niveles agradables, con una humedad del 62% y vientos suaves de 8.3 km/h del oeste-suroeste.

El pronóstico para mañana indica que el clima seguirá siendo soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 20.9 °C de mínima y 28.8 °C de máxima. Los termenses podrán disfrutar de un día similar al de hoy, ideal para actividades al aire libre.

Sin embargo, el martes, se prevé un cambio en la tendencia climática, ya que se anticipa un chubasco ligero con temperaturas que variarán entre 17.6 °C y 25 °C. Esto marcará un leve descenso en las temperaturas y la posibilidad de lluvias.

En resumen, hoy, los termenses podrán gozar de un clima excepcional. Para el pronóstico inmediato, se espera una mínima de 21.8 °C y una máxima de 32.4 °C, mientras que mañana la mínima será de 20.9 °C y la máxima de 28.8 °C. El martes, se prevé un chubasco ligero con mínimas de 17.6 °C y máximas de 25 °C.

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