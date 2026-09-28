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El Teatro del Pueblo de la Municipalidad fue escenario de una nueva edición del festival Guitarras del Mundo

Este festival fue creado y dirigido artísticamente por Juan Falú y se consolidó como un espacio de encuentro entre músicos, culturas y comunidades.

Hoy 08:56
Teatro del Pueblo.

Con sala llena, en el Teatro del Pueblo se realizó este fin de semana la edición 32 de Guitarras del Mundo, organizado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) – Seccional Santiago del Estero, con el apoyo de la Municipalidad de la Capital a través del área de Cultura, con acceso libre y gratuito.

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Este festival fue creado y dirigido artísticamente por Juan Falú y se  consolidó como un espacio de encuentro entre músicos, culturas y comunidades.

Participaron Jorge Luis Reales, desde Japón, Yasuaki Hiura, destacado guitarrista de trayectoria internacional, mientras que Santiago del Estero estuvo representada por el Dúo Jessica Paiva y Chuni Cardozo.

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