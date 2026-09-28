La Feria de Oportunidades te espera con descuentos de hasta un 70% en Mercomat

Los próximos 1, 2 y 3 de octubre, Mercomat será el punto de encuentro de toda la comunidad con la realización de su Feria de Oportunidades, un evento único que promete tres días repletos de novedades y beneficios.

Hoy 08:34

Durante las tres jornadas habrá premios, sorteos y sorpresas que harán que cada visita se convierta en una experiencia diferente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La feria contará con la presencia de stands de distintas marcas reconocidas, que acercarán sus productos, promociones y propuestas exclusivas. Será una ocasión ideal para aprovechar descuentos especiales y descubrir todo lo que Mercomat y sus aliados comerciales tienen preparado para sus clientes.

Con esta iniciativa, Mercomat refuerza su compromiso de estar siempre cerca de la gente, creando oportunidades no solo para acceder a los mejores productos y precios, sino también para generar un espacio de encuentro y comunidad.

La invitación está abierta a todos: entrada libre y gratuita para quienes quieran sumarse y aprovechar las oportunidades en esta gran propuesta.

Agendá estos datos y aprovechá las mejores ofertas:

Lugar: Mercomat – Parque Industrial, La Banda

Fechas: 1, 2 y 3 de Octubre.

Horario: Jueves y Viernes de 8 a 18hs – Sabado de 8 a 12hs

¡No te quedes afuera y sumate a la Gran Feria de Oportunidades en Mercomat!