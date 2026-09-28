Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 SEP 2026 | 25º
X
Espacio de Marca

Mercomat

Líder en materiales para la construcción

Mercomat

La Feria de Oportunidades te espera con descuentos de hasta un 70% en Mercomat

Los próximos 1, 2 y 3 de octubre, Mercomat será el punto de encuentro de toda la comunidad con la realización de su Feria de Oportunidades, un evento único que promete tres días repletos de novedades y beneficios.

Hoy 08:34

Durante las tres jornadas habrá premios, sorteos y sorpresas que harán que cada visita se convierta en una experiencia diferente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La feria contará con la presencia de stands de distintas marcas reconocidas, que acercarán sus productos, promociones y propuestas exclusivas. Será una ocasión ideal para aprovechar descuentos especiales y descubrir todo lo que Mercomat y sus aliados comerciales tienen preparado para sus clientes.

Con esta iniciativa, Mercomat refuerza su compromiso de estar siempre cerca de la gente, creando oportunidades no solo para acceder a los mejores productos y precios, sino también para generar un espacio de encuentro y comunidad.

La invitación está abierta a todos: entrada libre y gratuita para quienes quieran sumarse y aprovechar las oportunidades en esta gran propuesta.

Agendá estos datos y aprovechá las mejores ofertas:

Lugar: Mercomat – Parque Industrial, La Banda

Fechas: 1, 2 y 3 de Octubre.

Horario: Jueves y Viernes de 8 a 18hs – Sabado de 8 a 12hs

¡No te quedes afuera y sumate a la Gran Feria de Oportunidades en Mercomat!

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 28 de septiembre: anuncian probabilidades de lluvia y se espera una máxima de 35°C
  2. 2. Fuerte accidente en Belgrano y Rivadavia entre una motocicleta y una ambulancia que llevaba a una embarazada
  3. 3. Cinco aprehendidos y drogas secuestradas durante un procedimiento en el barrio Siglo XIX
  4. 4. Elías Suárez encabeza la inauguración de la nueva terminal de ómnibus de Las Termas
  5. 5. Confirmaron un feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT