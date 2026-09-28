El Gobierno oficializó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad

El Ejecutivo formalizó la designación mediante el Decreto 1095/2026. El funcionario reemplazará a Alejandro Vilches, que había presentado su renuncia.

Hoy 08:50

El Gobierno nacional oficializó este lunes la designación de Pablo Hernán Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Alejandro Alberto Vilches, cuya renuncia también quedó formalizada.

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La medida fue dispuesta mediante el Decreto 1095/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, y publicado este 28 de septiembre en el Boletín Oficial.

La norma establece que la renuncia de Vilches se acepta a partir del 21 de septiembre de 2026, mientras que la designación de Di Liscia rige desde el 22 de septiembre.

Di Liscia cuenta con experiencia tanto en la gestión pública como en el sector privado. Entre 2017 y 2019 se desempeñó como presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, organismo que brinda cobertura a más de 2,2 millones de afiliados.

Anteriormente fue director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y luego asumió como subsecretario de Higiene Urbana, cargo para el que fue designado a fines de 2015.

Según informó oficialmente el Ministerio de Salud al anunciar su incorporación, su gestión tendrá entre sus objetivos optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad y fortalecer los procesos de gestión y control del organismo.

El área también continuará con el proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral, una política que el Gobierno sostiene como parte de la revisión de prestaciones y recursos administrados por la Secretaría Nacional de Discapacidad.