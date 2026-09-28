Margaret Qualley y Sabrina Carpenter se suman al biopic de Fred Astaire

Las actrices coprotagonizarán junto a Tom Holland la película que prepara Sony sobre la vida del legendario bailarín y actor estadounidense.

Hoy 09:11

Según informó Deadline, Margaret Qualley y Sabrina Carpenter se incorporaron al elenco del biopic cinematográfico que Sony desarrolla sobre Fred Astaire. Ambas compartirán protagonismo con Tom Holland, quien interpretará al legendario bailarín. La película todavía no tiene título oficial.

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Qualley interpretará a Adele Astaire, hermana mayor de Fred y su primera gran compañera de baile. Ambos desarrollaron una exitosa carrera en Broadway y Londres antes de que Fred iniciara su trayectoria en solitario.

Carpenter, en tanto, dará vida a Ginger Rogers, la reconocida actriz y bailarina con quien Astaire protagonizó una de las parejas más recordadas del cine musical de Hollywood. Juntos participaron en varias producciones que se convirtieron en clásicos del género.

La película recorrerá distintas etapas de la trayectoria de Astaire a través de su relación profesional con ambas mujeres. Adele fue fundamental durante sus primeros años en los escenarios, mientras que su posterior asociación con Rogers marcó una de las etapas más importantes de su carrera cinematográfica.

Margaret Qualley

La dirección estará a cargo de Paul King, quien también escribirá el guion junto a Steven Levenson. El proyecto está basado en el libro The Astaires: Fred & Adele, de Kathleen Riley, quien además participa como consultora histórica y de guion.

Tom Holland se prepara para interpretar a Astaire

La elección de Tom Holland está relacionada, entre otros aspectos, con su formación como bailarín. El actor interpretó a Billy Elliot en el musical del West End londinense entre 2008 y 2010, experiencia que le permitió desarrollar sus habilidades para la danza.

A comienzos de este año, Holland reveló que había retomado un intenso entrenamiento para preparar el papel y manifestó su intención de realizar personalmente las secuencias de baile de la película.

Sabrina Carpenter

La producción estará a cargo de Amy Pascal, Rachel O'Connor y Tom Holland, mientras que Harry Holland y Will South serán productores ejecutivos. El proyecto cuenta además con el respaldo y la participación de la familia de Fred Astaire.

Sony todavía no anunció la fecha de estreno de la película.