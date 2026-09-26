Boca y Racing se cruzan en un duelo caliente por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

La Academia y el Xeneize se enfrentarán este domingo desde las 17 en el Gigante de Arroyito.

Hoy 23:59

Boca y Racing protagonizarán este domingo uno de los partidos más esperados de los cuartos de final de la Copa Argentina. Desde las 17, en el Gigante de Arroyito, ambos equipos se medirán por un lugar en las semifinales del certamen.

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El encuentro llega después de una semana marcada por la polémica que rodeó al Xeneize tras el reclamo de Vélez por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido de octavos de final. Finalmente, el Tribunal de Disciplina de AFA rechazó el pedido del Fortín, mantuvo la clasificación de Boca y sancionó económicamente al club.

Con ese capítulo cerrado, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena buscarán enfocarse en lo futbolístico ante un rival de peso como Racing.

El camino de Boca y la polémica con Vélez

Boca había tenido una Copa Argentina sin sobresaltos hasta el cruce ante Vélez. El Xeneize había eliminado a Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento, pero frente al Fortín vivió un partido lleno de tensión.

Tras igualar en el tiempo reglamentario, el equipo de la Ribera avanzó por penales con Álvaro Montero como figura, luego de que Dylan Godoy fallara el último remate de Vélez.

Días después llegó el reclamo del conjunto de Liniers, que denunció una supuesta alineación indebida por la presencia de seis extranjeros en la planilla, cuando el límite permitido es de cinco.

La AFA resolvió mantener el resultado deportivo al considerar que no existió una ventaja deportiva, ya que Ángel Romero, el sexto extranjero incluido, no ingresó al partido.

Boca llega en alza

En lo futbolístico, el Xeneize llega con un buen presente luego de vencer 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Ese resultado le permitió ubicarse tercero en la tabla anual con 47 puntos y extender su invicto a 14 partidos.

Además, el duelo ante Racing marcará el inicio de una exigente seguidilla para Boca, que tendrá ocho partidos entre fines de septiembre y comienzos de noviembre, con el Superclásico ante River y la serie frente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana incluidos.

Para este encuentro, Arruabarrena no podrá contar con Álvaro Montero, convocado por Colombia. En su lugar ingresaría Leandro Brey. En cambio, Leonel Flores, citado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, fue liberado y estará disponible.

Racing busca dar otro golpe

La realidad de Racing en la Copa Argentina es diferente a la del torneo local. En el campeonato viene de vencer a Sarmiento, un resultado que le permitió salir del fondo de la Zona B, aunque todavía marcha anteúltimo con ocho puntos.

En la tabla anual, la campaña tampoco fue positiva: suma 29 unidades y se encuentra lejos de los puestos internacionales.

Sin embargo, en la Copa Argentina tuvo un recorrido destacado. Eliminó a San Martín de Formosa, goleó a Defensa y Justicia por 4-1 y luego dejó afuera a Belgrano, último campeón del Torneo Apertura.

El entrenador Juan Pablo Vojvoda mantiene algunas dudas para definir el equipo. Una de ellas está en defensa, donde podría ingresar Ezequiel Cannavo si se recupera completamente de una molestia muscular.

Además, Lautaro Díaz quedó desafectado por una sobrecarga muscular y no será parte de la convocatoria.

Probables formaciones

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara o Adrián Fernández o Tomás Conechny, Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Boca vs. Racing: todos los datos

Hora: 17.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Andrés Gariano

Estadio: Gigante de Arroyito