Camioneta vuelca y cae al río tras intensa persecución en Jujuy

Una persecución de gendarmes en Jujuy culminó con una camioneta volcada en el río Yala, revelando un cargamento ilegal de hojas de coca.

Hoy 02:34

Una persecución policial en Jujuy dio lugar a un incidente vial que culminó con una camioneta Volkswagen volcada en el lecho del río Yala, a la altura de la localidad de Los Nogales. El conductor, que eludió un puesto de control de la Gendarmería Nacional, se dio a la fuga dejando atrás un cargamento de hojas de coca en estado natural, lo que convirtió este hecho en un caso de interés para la Justicia Federal.

Según informes obtenidos por El Tribuno de Jujuy, la persecución se inició la noche del jueves, cuando una camioneta pick up Volkswagen Amarok fue detectada por un patrullero del Escuadrón 53 de la Gendarmería. El conductor, al notar la presencia policial, eludió el puesto de control ubicado en la localidad de León y continuó su huida por la ruta 9 en dirección norte-sur.

La situación se tornó crítica cuando el sospechoso, en un intento por evadir a las autoridades, tomó la ruta provincial N°4 y giró a la derecha hacia Los Nogales. Sin embargo, las condiciones de la noche y la curvatura del camino jugaron un papel fundamental en su desenlace, ya que al llegar a la curva del Puente Negro, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando antes de caer al río.

El vuelco de la camioneta fue tan violento que provocó su destrucción total, aunque los airbags se activaron, evitando lesiones mayores en el único ocupante. Tras el accidente, el conductor salió del vehículo y se dio a la fuga por la zona, según indicaron fuentes cercanas al caso.

Es importante señalar que a pesar de la profundidad del río, en el sector donde ocurrió el accidente hay una escalera de cemento que podría haber facilitado la salida del sospechoso. Minutos después del incidente, los gendarmes que realizaron la persecución llegaron al lugar y encontraron bultos desparramados en el área, que resultaron ser hojas de coca.

Ante la naturaleza federal del delito, se contactó a la Fiscalía Federal en la capital jujeña, que ordenó el secuestro del cargamento y la incautación del vehículo para continuar con las investigaciones pertinentes.

El día siguiente al incidente, El Tribuno de Jujuy visitó el lugar donde ocurrió el vuelco, encontrando aún las marcas del frenado del conductor y el daño en un árbol cercano. La preocupación por la presencia del prófugo llevó a los vecinos de la zona a comunicarse entre sí para asegurar sus hogares, mientras que los gendarmes continuaron el rastrillaje en busca del sospechoso, aunque hasta el cierre de esta edición no se reportó ninguna detención.