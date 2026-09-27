Empate técnico, escándalos y sus últimas cartas: cómo llegan Lula y Flavio Bolsonaro

Elecciones en Brasil. El presidente apuesta a ganar en primera vuelta, aunque es poco probable que suceda; sus chances se disipan de cara a un balotaje frente al hijo del exmandatario.

Hoy 07:07

Por Marcelo Silva de Sousa, en el diario La Nación





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A una semana de la primera vuelta electoral, el 4 de octubre, Brasil llega al tramo final de la campaña sin un favorito claro. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años y en busca de un cuarto mandato, conserva la ventaja, pero un eventual balotaje contra Flavio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, previsto para el 25 de octubre, aparece abierto. Con el voto casi cristalizado, los candidatos se juegan sus últimas cartas en los márgenes: los indecisos, los votantes de candidatos menores y la movilización propia.

En el último sondeo de Datafolha, publicado el jueves, Lula aparece con 40% de intención de voto contra 36% de Bolsonaro en primera vuelta, y en un balotaje la diferencia se reduce a 47% contra 45%, un empate técnico.

“La dinámica de la última semana es soberana”, advierte Carlos Melo, politólogo del Insper, en San Pablo. Para él, que la elección se defina en primera vuelta es posible pero poco probable: los candidatos menores ya perdieron casi todo lo que podían perder, y lo que quede de esos votos irá sobre todo a Flavio, porque en la izquierda “Lula está solo”.

En el Partido de los Trabajadores (PT) consideran que es la elección más difícil desde que Lula fue electo en 2022. A modo de comparación, a diez días de la primera vuelta de aquel año, Lula le sacaba 14 puntos a Jair Bolsonaro, y aun así hubo balotaje, que ganó por el margen más estrecho desde el regreso de la democracia. Hoy la ventaja es de cuatro puntos y la erosión se nota en sus bases. Entre los votantes con ingreso familiar de hasta dos salarios mínimos, prácticamente la mitad del electorado, Lula pasó de 57% en 2022 a 46% en el último Datafolha. Entre las mujeres, de 49% a 42%.

Intención de voto para presidente de Brasil

La meta declarada del partido de Lula es ambiciosa. “Vencer en primera vuelta. No hay otro buen resultado para nosotros”, dice a LA NACION, entre risas, Éden Valadares, secretario de comunicación del PT. Según él, el votante indeciso es mayoritariamente mujer, de ingresos bajos, y define sobre la hora pensando en su vida cotidiana.

Valadares niega un cambio de estrategia del presidente Lula en el tramo final hacia el 4 de octubre, pese a que Lula empezó a ser mucho más incisivo sobre su principal contendiente, Flavio Bolsonaro. “Sobre Flavio, solo la verdad. El mayor enemigo de su candidatura es la verdad”, asegura el secretario del PT.

La última carta del gobierno llegó el viernes. Lula firmó una medida provisoria que prohíbe las apuestas deportivas online y los casinos digitales, una actividad que él mismo había regulado. “Es como un cáncer: o sacamos el tumor o el tumor nos mata”, dijo. El blanco son las mujeres: según los sondeos internos del PT, las más afectadas por las apuestas son las del Sudeste, madres solas o con parejas atrapadas por el juego.

En el mismo acto relanzó el Desenrola, un programa de renegociación de deudas. Días antes había reajustado un 15% el Bolsa Familia, cuyo valor su gobierno mantenía congelado desde 2023.

Fortalezas y debilidades

A favor del oficialismo juegan tres factores: el voto del Nordeste, la coalición más amplia que armó el PT en una primera vuelta y el manejo de la agenda desde el gobierno. En contra, un rechazo de 45%, una gestión que desaprueba el 40% y la pérdida de terreno en los grandes estados del Sudeste.

En la vereda opuesta, Flavio llega a este tramo con una candidatura que en varios momentos pareció naufragar. Fue elegido por su padre, que cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado, pese a las resistencias dentro de la propia derecha. En mayo, la filtración de audios en los que negociaba con el banquero Daniel Vorcaro el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la vida de su padre, lo hizo caer en las encuestas. Pero se mostró resiliente: se recuperó en medio de la crisis del Supremo por el caso Master, y en cuatro meses redujo de 10 a 3 puntos la distancia con Lula.

Desde fines de julio, el publicista Duda Lima, que trabaja con el Partido Liberal (PL), fijó una línea: en radio y televisión, costo de vida y seguridad, mientras los ataques a Lula quedaron en las redes, para mostrar al hijo del expresidente como un candidato propositivo.

En la última semana, el tono se endureció. Flavio acusa a Lula de haber legalizado las apuestas y de un gesto electoralista que podría revertir tras la votación, porque la medida necesita el aval del Congreso: “Lula tiene dos hijos que le hicieron mucho mal a Brasil: Lulinha y el Tigrinho”, en alusión a un popular casino online. La campaña insistirá en poner sobre la mesa la situación del hijo del presidente, tras las revelaciones de esta semana sobre presuntos pagos de Roberta Luchsinger, su socia, a asesores del Ministerio de Desarrollo Social.

El otro frente es el voto útil sobre los votantes de los candidatos Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Renan Santos y Romeu Zema, que suman alrededor del 13%.

Su gran incógnita sigue siendo el caso Master. Esta semana se sumaron nuevas revelaciones: Flavio viajó en un jet del que el exbanquero Vorcaro era copropietario e intentó contactarlo días antes de su detención. Flavio niega irregularidades. La campaña de Flavio no respondió a los pedidos de comentario de LA NACION. En su entorno evalúan que esa crisis ya está descontada en las encuestas. Melo no está tan seguro. Cree que lo está para el núcleo duro de cada lado, de entre 20% y 30% del electorado, pero que queda “un 40% que puede sensibilizarse con escándalos”.

A su favor juega un discurso sobre el costo de vida que funciona en un país con 84 millones de personas con deudas atrasadas. Lo reconocen los propios sondeos internos del PT, partido que instó a su militancia a grabar videos comparando precios con los de la época de Bolsonaro. También lo favorece el respaldo de los evangélicos y del Sur. En contra está su cercanía con Vorcaro, un rechazo similar al de Lula y un frente inesperado con el voto católico: una noticia falsa, explotada por aliados de Lula, le atribuyó en los últimos días un plan para quitarle a la Virgen de Aparecida el título de patrona de Brasil.

El Nordeste, con alrededor de una cuarta parte del electorado, sostiene a Lula: en Pernambuco le gana a Flavio 64% a 29% en un balotaje, según Datafolha. La batalla decisiva está en los tres mayores colegios electorales, San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro, con cerca del 40% de los votantes. En un eventual balotaje, Flavio lidera en San Pablo (49% a 41%) y en Río (51% a 40%). Minas, el estado que desde la redemocratización anticipa al ganador, está empatado técnicamente: 46% a 44% para el senador.

Sin cruces directos en toda la campaña, los principales candidatos todavía podrían verse las caras en el debate de TV Globo del próximo jueves. Lula y Flavio faltaron al único que se realizó hasta ahora, en la cadena Band, y los demás se cancelaron por la ausencia de ambos. Los dos se muestran incómodos con Zema y Renan Santos, de estilo agresivo: como sus partidos no alcanzan la representación mínima en el Congreso, la ley no obliga a invitarlos. En la campaña petista critican un formato “caduco”, que obliga a compartir el estudio con “francotiradores”. La campaña de Flavio asegura que si el presidente decide participar, el senador irá. En el PT definirán la participación de Lula este fin de semana, según fuentes del partido.

Con el balotaje como horizonte probable, los brasileños votarán en medio de revelaciones permanentes del caso Master y de la peor crisis institucional del Supremo desde la redemocratización. Y con la promesa de nuevas filtraciones que pueden alterar el humor del electorado a horas de ir a las urnas. “Muchas revelaciones todavía pueden salir a la luz”, advierte Melo.