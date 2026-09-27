Dos tiroteos en Sudáfrica dejaron 27 muertos y 26 heridos en pocas horas

Los ataques ocurrieron en Wedela, al suroeste de Johannesburgo, y en Lwandle, cerca de Ciudad del Cabo. La Policía busca a los responsables y, hasta el momento, no hay detenidos.

Hoy 10:19

Una ola de violencia armada sacudió a Sudáfrica durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuando dos tiroteos ocurridos en distintos puntos del país dejaron 27 personas muertas y otras 26 heridas.

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El primero de los ataques ocurrió alrededor de las 21.30 del sábado en Wedela, una localidad situada en la provincia de Gauteng, al suroeste de Johannesburgo. Según informó la Policía, ocho hombres armados con fusiles AK-47 y pistolas llegaron hasta un bar y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en el exterior. Luego ingresaron al establecimiento y continuaron con el ataque.

El saldo fue de 17 personas asesinadas: 13 hombres y cuatro mujeres, mientras que otras 15 resultaron heridas por impactos de bala y fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención.

De acuerdo con la investigación preliminar, antes de escapar los atacantes registraron a algunos de los clientes y les robaron sus teléfonos celulares. Posteriormente huyeron a bordo de dos vehículos. La Policía desplegó un operativo para localizar a los ocho sospechosos y confirmó que todavía no se habían producido detenciones.

Apenas unas horas después, otro ataque tuvo lugar en Lwandle, cerca de Ciudad del Cabo. Pasada la 1 de la madrugada del domingo, varios hombres armados irrumpieron en un establecimiento y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

En este segundo episodio, 10 personas murieron y otras 11 resultaron heridas. Cinco de las víctimas fallecieron en el lugar, mientras que otras cinco murieron posteriormente luego de ser trasladadas a centros asistenciales.

La Policía también inició una investigación para identificar a los responsables del ataque en Lwandle. No se habían producido arrestos y el número exacto de personas que participaron del tiroteo todavía no había sido determinado.

Los investigadores trabajan para establecer si existe alguna conexión entre ambos episodios y cuáles fueron los motivos de los ataques. En el caso de Wedela, la Policía indicó que el móvil todavía no estaba establecido, mientras que las autoridades también analizan distintas líneas de investigación.

Los dos episodios se produjeron pocos días después de otro tiroteo masivo ocurrido cerca de Durban, donde 11 personas fueron asesinadas durante una fiesta, lo que volvió a poner en el centro de la escena la problemática de la violencia armada en Sudáfrica.