Condenaron a “Tila” Valor y absolvieron a su hermano en el juicio por el crimen de Julio Jiménez

El tribunal dictó 13 años de prisión para el principal acusado y absolvió a Mauro “Pelao” Valor por el beneficio de la duda, en una jornada cargada de tensión en Las Termas.

Hoy 15:31

En una jornada marcada por la tensión y la expectativa, la Justicia dio a conocer este jueves el veredicto en el juicio oral y público por el homicidio de Julio Jiménez, ocurrido en la ciudad de Las Termas.

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El tribunal resolvió condenar a Miguel Rodolfo “Tila” Valor a 13 años de prisión como autor material del delito de homicidio simple. En tanto, su hermano, Mauro “Pelao” Valor, fue absuelto por el beneficio de la duda.

Durante el proceso, el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Emanuel Sabater y Gustavo Montenegro, había solicitado una pena de 14 años de prisión para “Tila” Valor y 6 años para “Pelao” como partícipe secundario del hecho.

Por su parte, la defensa del principal acusado sostuvo que actuó en un contexto de legítima defensa en exceso, mientras que la defensa de su hermano insistió en su inocencia, argumentando que no se encontraba en el lugar al momento del crimen.

La lectura del fallo se realizó en presencia de familiares tanto de la víctima como de los imputados, en un clima de fuerte carga emocional. Tras conocerse la decisión judicial, allegados a Julio Jiménez rompieron en llanto y expresaron su disconformidad con el veredicto.

A pesar del malestar manifestado por la familia de la víctima, la audiencia concluyó sin incidentes.

El caso se remonta a mayo de 2023, cuando Julio Jiménez fue atacado a balazos en la vía pública, en un hecho que generó conmoción en Las Termas y que, tras dos años, llegó a su resolución en sede judicial.