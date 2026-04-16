Inspección ocular al oftalmólogo: avanzan las medidas en la causa por la presunta estafa a una jubilada

La diligencia se realizó en una vivienda de calle Buenos Aires. La querella busca probar las facilidades de acceso que tenía el médico denunciado, acusado de haberla desapoderado de sus bienes.

Hoy 16:38

Una inspección ocular se lleva a cabo este jueves en un centro de salud ubicado sobre calle Buenos Aires, entre Mitre y Catamarca, en el marco de la causa que investiga la denuncia de una jubilada de 86 años contra un médico oftalmólogo de apellido Abdo, a quien acusa de haberla engañado para quedarse con su propiedad.

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La medida judicial cuenta con la participación de efectivos policiales, representantes del Ministerio Público Fiscal, unidad a cargo de la fiscal Silvina Paz, la querella encabezada por la abogada María Eugenia Carabajal y la defensa del denunciado.

La diligencia busca reconstruir las condiciones del inmueble y, principalmente, demostrar los distintos accesos y facilidades que habría tenido el profesional para ingresar a la vivienda y a los espacios íntimos de la mujer, quien presenta movilidad reducida.

Una denuncia por presunto desapoderamiento

El caso tiene como protagonista a Selva del Valle Suffloni, una jubilada que quedó sola tras la pérdida de su esposo y su único hijo. Según su testimonio, decidió alquilar parte de su propiedad al oftalmólogo para que instalara allí su consultorio, pero con el tiempo, asegura, fue víctima de maniobras engañosas.

De acuerdo con la denuncia impulsada por su representante legal, el médico la habría inducido a firmar documentación que terminó derivando en la cesión total de la propiedad, dejándola sin sus bienes.

Además, la mujer relató públicamente que el acusado habría ingresado en distintas oportunidades a su domicilio sin su consentimiento, incluso a su habitación, y que en una ocasión le sustrajo joyas de oro, las cuales luego le devolvió tras ser confrontado.

Investigación en etapa inicial

Pese a la gravedad de los hechos denunciados, desde la querella indicaron que el médico aún no fue imputado formalmente en la causa, ni convocado a prestar declaración indagatoria, lo que evidencia el estado incipiente del proceso judicial.

En ese contexto, la inspección ocular aparece como una medida clave para avanzar en la recolección de pruebas y fortalecer la acusación.

Un caso que ya había tomado estado público

La denuncia contra el profesional fue dada a conocer en 2025, cuando se lo acusó de haber realizado diversas maniobras legales, judiciales y ante escribanos para quedarse con los bienes de la anciana, en una propiedad ubicada en pleno centro de la ciudad.

En aquel momento, la causa tuvo un recorrido judicial complejo: la Justicia de Género se declaró incompetente y el expediente pasó a otras instancias, mientras la defensa del acusado impulsaba distintos planteos, como pedidos de eximición de prisión y hábeas corpus, que fueron rechazados.

Expectativa por avances en la causa

Ahora, con la realización de esta nueva medida, la investigación busca avanzar en la reconstrucción de los hechos y determinar si existió un accionar delictivo por parte del denunciado.

La querella insiste en que se trata de un caso de extrema vulnerabilidad, donde una persona mayor habría sido víctima de engaños para perder su patrimonio, mientras que la defensa sostiene su postura en el marco del proceso.

Por el momento, la causa continúa en etapa investigativa y se espera que, tras la incorporación de nuevas pruebas, la Justicia defina los próximos pasos.