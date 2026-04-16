En vivo: Tigre recibe a Macará con la necesidad de sumar su primer triunfo en la Sudamericana

El Matador juega desde las 19 en Victoria por la segunda fecha del Grupo A. Lleva nueve partidos sin ganar y necesita un triunfo para sostener sus chances de clasificación.
Tigre y Macará se enfrentarán desde las 19:00 en el Estadio José Dellagiovanna, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Diego Dabove atraviesa un momento complicado y está obligado a ganar para no quedar relegado en la pelea por avanzar de fase.
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