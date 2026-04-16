Mac Allister suena para el Real Madrid en medio de la reconstrucción del Liverpool

El futuro de Alexis Mac Allister podría dar un giro importante. En Europa aseguran que el volante de Liverpool está en la órbita de Real Madrid, en un contexto marcado por la reconstrucción del equipo de Anfield.

La eliminación en la Champions League y la lejana pelea en la Premier League, donde quedó sin chances de título, empujan al Liverpool a un proceso de renovación profunda del plantel. En ese escenario, distintos medios británicos señalan que el argentino podría ser uno de los nombres a evaluar, incluso como una posible venta estratégica para financiar nuevos refuerzos.

Si bien Mac Allister fue una pieza clave desde su llegada, también se menciona una merma en su rendimiento durante la actual temporada, justo cuando todavía no comenzaron las negociaciones para renovar su contrato, que se extiende hasta 2028.

En paralelo, desde España ven una oportunidad. El Real Madrid busca rearmar su mediocampo con un perfil de jugador que ordene el juego, y el campeón del mundo con la Selección Argentina encaja en ese rol.

Además, el contexto en Liverpool se vuelve aún más movido con las salidas confirmadas de referentes como Mohamed Salah y Andy Robertson, lo que refuerza la idea de un fin de ciclo y abre la puerta a cambios importantes.

Por ahora, no hay negociaciones oficiales, pero el interés existe y el próximo mercado de pases podría ser clave. Si finalmente Mac Allister deja Inglaterra, todo indica que no le faltarán pretendientes, con el Real Madrid como uno de los más atentos a su situación.