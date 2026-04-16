Humanidades acompaña un proyecto internacional que documenta el uso la lengua quichua

Hablantes de quichua participaron en la construcción de un corpus oral contemporáneo, a partir de grabaciones de conversaciones espontáneas.

Hoy 17:33

Con un fuerte compromiso con la preservación lingüística y el trabajo territorial, la Facultad de Humanidades, Ciencia Sociales y de la Salud de la UNSE impulsa y acompaña la participación de hablantes y especialistas en el proyecto QorpuS – Corpus Oral del Quichua Santiagueño, una iniciativa de la Universidad de Bonn que busca documentar el uso actual de esta lengua.

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Durante las últimas tres semanas, 15 hablantes de quichua participaron en la construcción de un corpus oral contemporáneo, a partir de grabaciones de conversaciones espontáneas. Este trabajo se concreta gracias a un entramado de articulaciones donde la Facultad cumple un rol clave, promoviendo vínculos, formación y acompañamiento sostenido a través de la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe con mención en lengua quichua.

En este sentido, se destaca la participación de Margarita Taboada y Sebastián Basualdo, egresados de la carrera, junto al docente Walter Torres, quienes facilitaron el contacto con los hablantes y acompañaron el proceso de registro. Su intervención refleja el impacto de la formación académica en territorio, consolidando redes que fortalecen tanto la investigación como la preservación cultural.

El proyecto está dirigido por el investigador argentino Federico Faccio, radicado en Alemania, en el marco de su doctorado en gramática quichua. Según explicó, el corpus consiste en una recopilación de textos representativos de la lengua en un momento determinado, en este caso, a partir de interacciones reales entre hablantes nativos.

El material recolectado será publicado en una plataforma digital de acceso libre, con registros audiovisuales y transcripciones en quichua y español. Esto permitirá no solo avanzar en investigaciones lingüísticas, sino también generar insumos para la enseñanza y el aprendizaje del idioma.

Además, la iniciativa busca aportar herramientas concretas para el análisis del quichua, permitiendo estudiar frecuencias de uso, estructuras gramaticales y particularidades fonéticas, entre otros aspectos.

El desarrollo del proyecto cuenta con financiamiento parcial de una asociación alemana especializada en la documentación de lenguas en riesgo, lo que refuerza su relevancia en el ámbito internacional.