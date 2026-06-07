Conductor es detenido por manejar a contramano en Jujuy

Un conductor fue detenido por otros automovilistas mientras manejaba a contramano en la ruta nacional N° 9 en Jujuy, en un incidente que se repite en menos de 15 días.

Hoy 14:18

El pasado viernes, un conductor que manejaba a contramano por la ruta nacional N° 9 fue detenido por otros automovilistas en el barrio Sargento Cabral de Jujuy. Este incidente, ocurrido alrededor de las 23:30, representa el segundo caso de esta naturaleza en un lapso de 15 días.

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Los transeúntes observaron que un automóvil circulaba en dirección sur-norte, pero lo hacía por el carril contrario, que conduce hacia Alto Comedero. Ante la peligrosidad de la situación, un conductor y un motociclista decidieron coordinar sus esfuerzos para interceptar el vehículo infractor.

Al implementar esta maniobra, lograron detener la circulación del conductor y evitar un posible incidente vial. La ruta 9 es conocida por su alto flujo de tránsito, especialmente en horarios nocturnos, cuando muchos se dirigen hacia la zona de locales bailables.

Es importante mencionar que, según fuentes consultadas, no hubo intervención policial en este suceso. Este hecho se suma a otro ocurrido el pasado 26 de mayo, cuando un conductor fue detenido por manejar a contramano en la ruta nacional N° 66, también en la capital jujeña.

En aquella ocasión, se realizó un test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado positivo de 2,7 gramos de alcohol por litro de sangre. Este tipo de incidentes pone de manifiesto la necesidad de una mayor supervisión y medidas de seguridad vial en las rutas de Jujuy.

La conciencia vial debe ser promovida entre los conductores para prevenir situaciones peligrosas que pueden terminar en tragedias. La responsabilidad al volante es un tema que debe ser tratado con seriedad por todos los usuarios de las vías.