“Conmoción cerebral”: el alarmante parte médico del arquero de Nueva Chicago tras la agresión en San Juan

El club de Mataderos publicó el parte médico oficial de Facundo Masuero tras ser trasladado de urgencia a un centro de salud. Le tiraron un petardo desde la tribuna local.

Hoy 14:11

Nueva Chicago confirmó el parte médico oficial de Facundo Masuero, el arquero que debió ser trasladado de urgencia tras la agresión sufrida en el estadio Hilario Sánchez, durante el partido ante San Martín de San Juan.

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El club de Mataderos informó que el futbolista sufrió una conmoción cerebral como consecuencia del estruendo generado por un petardo arrojado desde la tribuna local. Además, el parte detalló que padeció acúfenos en el oído izquierdo, visión borrosa en el ojo izquierdo y una cefalea intensa.

Pese a la preocupación inicial, las últimas novedades llevaron algo de alivio a la delegación visitante. Según comunicó la institución, la tomografía computada de cerebro realizada de urgencia no arrojó lesiones neurológicas de gravedad.

Masuero permanece en reposo absoluto y bajo tratamiento sintomático, mientras continúa siendo evaluado tras el violento episodio.

La agresión ocurrió cuando el árbitro Cristian Benítez marcó el final del primer tiempo. Mientras los jugadores de Nueva Chicago se retiraban hacia la zona de vestuarios, un proyectil explosivo lanzado desde la parcialidad local detonó a escasos metros del arquero.

El impacto dejó al futbolista de 26 años completamente aturdido y tendido sobre el césped. Ante la desesperación de sus compañeros, el cuerpo médico activó el protocolo de emergencia y Masuero fue retirado en camilla hacia una ambulancia.

Hasta ese momento, San Martín de San Juan se imponía por 1-0 con gol de Sebastián Jaurena a los 36 minutos del primer tiempo.

Sin embargo, por la gravedad de lo ocurrido y ante la falta de garantías de seguridad, las autoridades resolvieron suspender el encuentro.

Ahora, la continuidad o resolución del partido, junto con las posibles sanciones económicas o disciplinarias para el club sanjuanino, quedarán en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA.

El hecho generó fuerte preocupación en Nueva Chicago y volvió a poner en el centro de la escena la seguridad en los estadios del fútbol argentino.