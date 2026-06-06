Güemes recibe a Deportivo Maipú con la urgencia de sumar una victoria

El Gaucho se presenta ante su gente con la necesidad de un triunfo para empezar a salir del fondo de la Zona B de la Primera Nacional.

Hoy 07:19

Güemes afrontará este domingo un partido clave en la Primera Nacional cuando reciba a Deportivo Maipú de Mendoza, por la fecha 17 de la Zona B. El encuentro se disputará desde las 16, con la necesidad del Gaucho de dejar atrás la derrota sufrida en la jornada pasada ante Almagro.

El equipo azulgrana atraviesa un presente complicado en el torneo. Se encuentra penúltimo en la Zona B y en zona de descenso, solamente por encima de Almagro, por lo que el compromiso ante el conjunto mendocino aparece como una oportunidad importante para comenzar a revertir su situación.

Del otro lado estará un Deportivo Maipú que llega entonado. El elenco mendocino marcha séptimo con 21 puntos y viene de conseguir una buena victoria como local por 3-2 ante Chacarita, resultado que le permitió sostenerse en la pelea por los puestos de arriba.

Para este compromiso, el árbitro principal será Matías Billone, quien estará acompañado por Víctor Rojas Aguirre como asistente 1 y Mariana Duré como asistente 2. En tanto, Lucas Rodríguez cumplirá la función de cuarto árbitro.

Con la presión de sumar y el respaldo de su gente, Güemes buscará hacerse fuerte en casa para cortar la racha negativa y empezar a recuperar terreno en una zona cada vez más exigente.

Detalles del partido

Primera Nacional - Zona B

Fecha 17

Güemes vs. Deportivo Maipú

Día: domingo 7 de junio

Hora: 16.00

Árbitro: Matías Billone

Asistente 1: Víctor Rojas Aguirre

Asistente 2: Mariana Duré

Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez