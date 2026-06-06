Mitre visita a Godoy Cruz en Mendoza buscando retomar la senda del triunfo

El Aurinegro enfrenta al Tomba con el objetivo de volver a sumar en la Primera Nacional.

Hoy 07:17

Mitre afrontará este domingo una visita de riesgo ante Godoy Cruz en Mendoza, con la necesidad de recuperarse en la Primera Nacional. El encuentro, correspondiente a la fecha 17 de la Zona A, se jugará desde las 16.30.

El Aurinegro llega golpeado tras la derrota como local ante Deportivo Morón y buscará volver a sumar en condición de visitante para acercarse nuevamente a los puestos de Reducido.

El equipo santiagueño ocupa actualmente el 12° puesto de la Zona A, con 17 puntos, por lo que el compromiso en Mendoza aparece como una buena oportunidad para intentar recuperar terreno en una tabla muy pareja.

Del otro lado estará un Godoy Cruz que también necesita reaccionar. El Tomba viene de caer en la fecha pasada ante Estudiantes de Buenos Aires en Caseros y marcha séptimo, con 22 unidades.

Para este partido, el árbitro principal será Lucas Cavallero, quien estará acompañado por Mauro Ramos Errasti como asistente 1 y Danilo Viola como asistente 2. En tanto, Emanuel Ejarque será el cuarto árbitro.

Con realidades distintas, pero ambos con la necesidad de cortar una racha negativa, Mitre intentará hacerse fuerte fuera de casa y sumar puntos importantes en su pelea por volver a prenderse en la Zona A.

Detalles del partido

Primera Nacional - Zona A

Fecha 17

Godoy Cruz vs. Mitre

Hora: 16.30

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Asistente 2: Danilo Viola

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque