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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUN 2026 | 17º
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Termas de Río Hondo se prepara para la lluvia: pronóstico incierto para hoy Domingo 7 de junio de 2026

Hoy, los termenses se enfrentarán a un clima mayormente cubierto y con lluvias intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 16.4 °C y 18.7 °C.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con un cielo cubierto que promete lluvias moderadas a intervalos. Los termenses deberán prepararse para un día que, aunque no será demasiado caluroso, sí traerá consigo un poco de frescura.

Con una temperatura actual de 18 °C, la sensación térmica es de apenas 12.2 °C, lo que sugiere que los habitantes de la ciudad deben abrigarse adecuadamente ante el frío. La humedad se encuentra en un 77%, lo que contribuye a la sensación de frescura.

El pronóstico para el día de hoy indica que habrá lluvia moderada a lo largo del día, con mínimas de 16.4 °C y máximas alcanzando hasta 18.7 °C. Es recomendable que los termenses tengan precaución al salir y lleven paraguas a mano.

Para mañana, el clima mejorará ligeramente, ya que se espera que el cielo esté parcialmente nublado, con temperaturas mínimas de 14.3 °C y máximas de 20 °C. Esto permitirá que los habitantes disfruten de un respiro tras el día lluvioso.

El martes también se presentará con condiciones similares, manteniendo el cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 13.7 °C y 18.8 °C. Sin embargo, el clima seguirá fresco, ideal para quienes disfrutan de actividades al aire libre, pero siempre con la previsión de que pueda cambiar.

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